Если базилик зацвел: что делать и где использовать его цветы

Если у вас растет базилик в саду или на подоконнике, вы, вероятно, замечали, как он цветет и думали, что делать с его цветением. Не спешите срезать и выбрасывать его, ведь цветы базилика можно использовать с пользой.

Базилик – это не только вкусная и ароматная трава, которая придает особый вкус многим блюдам, но и привлекательное растение с красивыми цветами. На странице thefrenchiegardener рассказали, как правильно ухаживать за базиликом во время его цветения и как использовать его цветы.

Почему базилик цветет

Цветение базилика – это естественный процесс, когда растение достигает зрелости. Однако, как только базилик начинает цвести, он перенаправляет свою энергию на размножение, что может привести к уменьшению количества новых листьев.

Как ухаживать за цветущим базиликом

Обрезка цветов: если температура в вашей местности остается высокой (выше 15°C), обрезка цветов остановит процесс размножения и позволит растению сосредоточить энергию на образовании новых листьев. Это обеспечит вас свежим базиликом как можно дольше.

если температура в вашей местности остается высокой (выше 15°C), обрезка цветов остановит процесс размножения и позволит растению сосредоточить энергию на образовании новых листьев. Это обеспечит вас свежим базиликом как можно дольше. Сбор листьев: если температура начинает падать (ниже 10°C), базилик может перестать выпускать новые листочки. В этом случае лучше всего собрать все листья и цветы. Вы можете оставить их для высыхания и сбора семян на следующий год.

Использование цветов базилика

Цветы базилика не только эстетически привлекательны, но и вполне съедобны.

Базиликовая вода

Цветы базилика можно использовать для приготовления ароматной воды. Залейте свежие цветы базилика водой и дайте настояться несколько часов. Процедите и подавайте в качестве напитка.

Добавление к пасте

Цветы могут придать новый вкус вашим блюдам. Добавьте в пасту или салаты для легкого базиликового аромата. Они могут служить украшением для блюд.

Чай из базиликовых цветов.

Заварите цветы базилика, чтобы приготовить ароматный чай. Такой напиток оказывает расслабляющий эффект и может быть полезен против стресса. В него можно добавить немного меда, если хотите.

Сбор семян

Если вы планируете выращивать базилик на следующий год, соберите семена из цветов. Дайте им высохнуть, а затем храните в сухом месте до следующего сезона.

Вместо того чтобы просто выбрасывать цветы, используйте их с пользой, ведь они могут стать отличным дополнением к вашим блюдам.

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