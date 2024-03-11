Если джинсы широкие в талии, воспользуйтесь лайфхаком со шнурком, который изменит вашу жизнь

Часто возникает проблема, когда любимые джинсы прекрасно сидят, но в талии широкие. Не спешите их выбрасывать, потому что выход есть.
Даже в случае идеально подобранных джинсов могут возникать некоторые нюансы, в частности, в талии. Чтобы исправить эту проблему, блогер Джазра Барнс поделилась лайфхаком, который поможет сделать ваши любимые штаны удобными.
Процесс очень простой.
Сделайте отверстие на внутренней подкладке брюк с обеих сторон, возьмите шнурок или резинку и обмотайте дважды через невидимку (для фиксации) и вставьте их в одну сторону и вытяните из другой. Завяжите. Готово. Теперь ваши джинсы будут держаться на шнурке.
Этот простой трюк может изменить вашу жизнь, позволит вам наслаждаться любимыми джинсами без каких-либо неприятностей.
@anastasiiaalchinova Дайте знать, если попробуете ♀️ #лайфхак ♬ Comedy Scenes — Comical, stupid, odd, lovely (Drumless)(1441321) — Ponetto
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