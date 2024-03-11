Если джинсы широкие в талии, воспользуйтесь лайфхаком со шнурком, который изменит вашу жизнь

Часто возникает проблема, когда любимые джинсы прекрасно сидят, но в талии широкие. Не спешите их выбрасывать, потому что выход есть.

Даже в случае идеально подобранных джинсов могут возникать некоторые нюансы, в частности, в талии. Чтобы исправить эту проблему, блогер Джазра Барнс поделилась лайфхаком, который поможет сделать ваши любимые штаны удобными.

Процесс очень простой.

Сделайте отверстие на внутренней подкладке брюк с обеих сторон, возьмите шнурок или резинку и обмотайте дважды через невидимку (для фиксации) и вставьте их в одну сторону и вытяните из другой. Завяжите. Готово. Теперь ваши джинсы будут держаться на шнурке.

Этот простой трюк может изменить вашу жизнь, позволит вам наслаждаться любимыми джинсами без каких-либо неприятностей.

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