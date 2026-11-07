Если этой осенью вы решили посадить всего одну луковицу, профессиональные садоводы советуют выбрать именно эту

© Associated Press

Реклама

Если вам не терпится заняться садоводством осенью и подготовиться к весне, обратите внимание на другие луковичные культуры, которые рекомендуют эксперты. Более того, есть одно растение, которое многие профессионалы ценят даже больше, чем тюльпаны.

The Spruce назвал именно тот сорт лука, который эксперты рекомендуют посадить этой осенью.

Реклама

Луковичная растение, которое так любят садоводы

Помимо тюльпанов профессиональные садоводы советуют обратить внимание на нарциссы — их лучше всего сажать именно осенью.

Реклама

Нарциссы — один из лучших вариантов для посадки. Посадив их осенью, вы получите растения, которые будут радовать вас много лет подряд; их легко размножать (делением гнезд), а цветут они довольно долго.

Приятный бонус: луковицы нарциссов можно высаживать на том же участке, где растут осенние хризантемы. Также вас порадует тот факт, что благодаря содержанию определенных природных веществ нарциссы удивительно устойчивы к повреждениям грызунами.

К тому же они неприхотливы в уходе — а это именно то, что ценит каждый садовод.

Как ухаживать за нарциссами

Когда нарциссы уже хорошо укоренились, уход за ними становится совсем несложным. Посадка осенью даёт растениям достаточно времени, чтобы укорениться в почве до того, как она замерзнет зимой.

Реклама

Лучшее время для посадки — середина осени, пока температура почвы ещё не опустилась ниже 15,5 °C. Высаживайте луковицы нарциссов в ямки глубиной не менее 15–20 см, соблюдая расстояние 8–15 см между ними. Размещая луковицы в ямке, убедитесь, что заостренный кончик направлен вверх, а затем засыпьте её землёй.

После засыпки обильно полейте места посадки; в дальнейшем поливайте только тогда, когда почва подсохнет. Луковицы нарциссов не требуют большого количества влаги, поэтому не переусердствуйте — чрезмерный полив может привести к загниванию корней.

Стоит также обратить внимание на то, когда именно следует обрезать нарциссы после их весеннего цветения. Это поможет растениям и в дальнейшем расти здоровыми и красивыми.

Со временем, в конце сезона, листья нарциссов начинают буреть. Тогда их можно срезать у самой земли или аккуратно удалить отмершие части. Если листья сдаются с трудом, подождите: они ещё не полностью высохли, и вы рискуете вытащить луковицу из земли. Зелёная листва накапливает энергию на следующий год, поэтому важно дать растениям завершить свой естественный сезонный цикл».

Реклама

Для того чтобы начался процесс, называемый яровизацией (вернализацией) — стимулом для весеннего роста, — луковицам нарциссов необходимы зимние морозы. Именно поэтому их лучше всего высаживать в середине осени.

Еще 4 весенних луковичных растения, которым незаслуженно уделяется мало внимания

Мускари

Мускари — ещё один цветок, который высаживают осенью. Эти мелкие луковицы высаживают довольно плотно, но весной они творят настоящее чудо: сплошной красочный ковер, покрывающий всю клумбу. Время, потраченное на посадку, того стоит, ведь эти цветы будут радовать вас на протяжении многих лет. Чтобы ухаживать за этими луковичными растениями, высаживайте их в местах с частичным или полным затенением, в хорошо дренированную почву. Эти растения любят влагу, поэтому их следует регулярно поливать.

Аллиумы (декоративный лук)

Аллиумы — это красивые цветы фиолетового цвета, которые можно высаживать осенью. Чтобы они могли глубоко укорениться и развить корневую систему, им нужна прохладная температура почвы, поэтому осень — идеальное время для посадки. Благодаря этому к наступлению зимы у растений уже будет сформирована корневая система.

В отличие от мускари, эти луковичные растения следует высаживать на хорошо освещённых участках, поддерживая почву умеренно влажной.

Цикламены

Цикламены — отличный выбор для осенней посадки, если вы хотите украсить свой зимний цветник яркими цветами.

Они требуют более тщательного ухода: цикламены следует высаживать в местах с рассеянным солнечным светом, заглубляя их в почву лишь немного (не слишком глубоко). Поливать их нужно только тогда, когда почва на ощупь становится сухой.

Камассия

Это очень интересные луковичные растения. У них очень своеобразные высокие соцветия-колоски; в зависимости от сорта они могут быть синими или белыми.

Для выращивания этих цветов лучше всего подходят хорошо освещенные солнцем участки с почвой, обеспечивающей хороший дренаж.

После окончания цветения листья камассии постепенно желтеют и увядают. Лучше не срезать его, а дать отмереть естественным путем: тогда питательные вещества из зеленых частей растения вернутся в луковицы, что обеспечит их питание на следующий сезон.

Новости партнеров

Новости партнеров