Если любимый свитер съела моль: как красиво зашить дырку

У всех иногда возникают неприятные ситуации, когда по какой-то причине на любимой вязаной вещи появляется дырка. Однако это можно исправить.

Для этого возьмите иглу с ниткой соответствующего цвета. Отступите от края дырки один вертикальный столбик и на уровне нижнего края протяните через петлю нить к противоположному краю, так же отступив один столбик.

Далее по этому же примеру протяните нить через следующие ряды к верхнему краю дырки и оставьте хвостик нити на поверхности. Важно, на каждой новой строке, когда вы продеваете нить, с одной стороны оставьте небольшой отрезок нити. То есть с одной стороны от дырки у вас будут петли.

После этого возьмите маленький крючок для вязания, проденьте его в нижнюю свободную петлю, зацепите нить над ней и протяните сквозь петлю – у вас получилась еще одна петля, сквозь которую протяните следующую нить.

Продолжайте цепочку, пока не дойдете до верхнего края.

Затем возьмите конец нитки с иглой и протяните сквозь последнюю петлю в столбце и следующую петлю над ней, чтобы закрепить, снова отложите иглу.

По такому же принципу, снизу вверх, столбик за столбиком вяжите и закрепляйте той же нитью.

В конце закрепите и выведите хвостики нити на внутреннюю сторону.

В итоге у вас получится такая же вязка, и никто не догадается, что на этом месте когда-то была дырка.

Читайте также: