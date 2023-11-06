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Если любимый свитер съела моль: как красиво зашить дырку

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
196
Время на прочтение
2 мин
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Если любимый свитер съела моль: как красиво зашить дырку

как зашить дыру на свитере / Фото: Getty Images

У всех иногда возникают неприятные ситуации, когда по какой-то причине на любимой вязаной вещи появляется дырка. Однако это можно исправить.

  • Для этого возьмите иглу с ниткой соответствующего цвета. Отступите от края дырки один вертикальный столбик и на уровне нижнего края протяните через петлю нить к противоположному краю, так же отступив один столбик.
  • Далее по этому же примеру протяните нить через следующие ряды к верхнему краю дырки и оставьте хвостик нити на поверхности. Важно, на каждой новой строке, когда вы продеваете нить, с одной стороны оставьте небольшой отрезок нити. То есть с одной стороны от дырки у вас будут петли.
  • После этого возьмите маленький крючок для вязания, проденьте его в нижнюю свободную петлю, зацепите нить над ней и протяните сквозь петлю – у вас получилась еще одна петля, сквозь которую протяните следующую нить.
  • Продолжайте цепочку, пока не дойдете до верхнего края.
  • Затем возьмите конец нитки с иглой и протяните сквозь последнюю петлю в столбце и следующую петлю над ней, чтобы закрепить, снова отложите иглу.
  • По такому же принципу, снизу вверх, столбик за столбиком вяжите и закрепляйте той же нитью.
  • В конце закрепите и выведите хвостики нити на внутреннюю сторону.

В итоге у вас получится такая же вязка, и никто не догадается, что на этом месте когда-то была дырка.

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Дата публикации
Просмотры
196
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