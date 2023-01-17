Если отключили отопление: 6 способов согреться ночью

Если ночью у вас внезапно отключится отопление и температура в доме упадет ниже привычной отметки, согреться будет непросто. Но провести ночь в относительном комфорте и выспаться вполне реально, если следовать этим советам.

Спать в холоде довольно тяжело, низкая температура влияет как на сон, так и на настроение. Эксперт по сну поделился с Еxpress.co.uk советами, как согреться ночью без отопления.

Используйте наматрасник

Наматрасник может быть одним из лучших приобретений, которое поможет вам согреться во время сна в квартире без отопления.

Наматрасники могут иметь различные наполнители, и от вашего наполнителя зависит уровень сохранения тепла. В зимний период наматрасник из пены с эффектом памяти или микрофибры отлично сохраняет тепло, а также обеспечивает дополнительный уровень комфорта.

Спите на плоской простыне

Британский эксперт дает неожиданный совет: он рекомендует поверх простыни на резинке стелить обычную плоскую простыню (без резинки). По словам эксперта, они очень полезны зимой. Добавление плоской простыни к вашему комплекту постельного белья означает, что у вас есть дополнительный слой материала, который удерживает тепло тела и согревает пальцы ног в течение ночи. Хлопок – лучший материал для плоских простыней. Он мягкий на ощупь, прочный и хорошо сохраняет тепло. Также вы можете выбрать фланель — один из самых толстых постельных материалов. Фланелевые простыни добавят тепла и уюта в холодную ночь.

Повесьте тяжелые шторы

Утяжеленные и плотные шторы являются удачной инвестицией в сохранение тепла и будут служить вам долгие годы. Они также могут существенно повлиять на температуру в спальне.

Еще одним преимуществом является их высокий уровень звукоизоляции, который также делает их идеальными для чутко спящих людей.

Используйте свечи и цветочные горшки

Вы можете использовать чайные свечи и терракотовые горшки для цветов, чтобы эффективно обогреть небольшую комнату. Поместите четыре свечи в небольшой металлический поднос, а сверху поставьте два цветочных горшка.

Керамический горшок улавливает большую часть тепла от свечей, а внешний горшок фокусирует все это тепло вверх, в воздух.

Из соображений безопасности лучше оставаться в той же комнате, что и свечи, пока они зажжены, чтобы убедиться, что все работает правильно, и их следует держать подальше от детей, домашних животных и всего легковоспламеняющегося.

Купите кашемировые носки

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По словам эксперта по сну, кашемир удерживает в три раза больше тепла, чем стандартные шерстяные изделия и ткани, что делает его одним из лучших материалов для носков. Кашемировые носки будут держать ваши пальцы ног в тепле всю ночь.

Горячие напитки перед сном

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Горячий напиток перед сном будет означать, что в желудке есть теплая жидкость, которая временно повышает температуру тела.

Но помните, что рекомендуемые напитки перед сном должны быть без кофеина и сахара.

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