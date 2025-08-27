Если помидоры не краснеют: 3 старинные фермерские хитрости для быстрого созревания

Помидоры / © ТСН

Многие огородники считают, что оставлять плоды на лозе до полного созревания - это ключ к лучшему вкусу. Но это не только неправда, но и может привести к скупому урожаю и большему количеству испорченных плодов, что делает помидоры уязвимыми к непогоде, вредителям, болезням и растрескиванию.

Поэтому, если ваши помидоры еще не краснеют, то не паникуйте — еще есть время ускорить их до вкусного урожая.

Что вам нужно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Конечно, нет ничего лучше, чем съесть сладкий, идеально спелый помидор, только что сорванный с лозы, но если вы не собираете только несколько для салата или бутерброда, то вам нужно быть более проактивными в отношении созревания. Научиться правильному дозреванию зеленых помидоров — большая разница между урожаем, который имеет вкус, будто его подпитало солнце, и пресным и безрадостным.

Фермеры веками сталкиваются с этими проблемами и разработали несколько проверенных методов для ускорения процесса, одновременно защищая свой урожай. Поэтому, если вы считаете последние дни лета, а ваши помидоры еще полностью зеленые, или вы столкнулись с вредителями помидоров и другими проблемами и хотите сохранить как можно больше плодов, вам нужно действовать быстро, чтобы они созрели, не теряя вкуса. Попробуйте эти хитрые трюки, вдохновленные фермерами, чтобы помочь помидорам созреть как на ветке, так и вне ее.

Собирайте помидоры на «стадии срывания»

Знать, когда собирать помидоры, — это искусство. Помидоры — одна из тех редких культур, которые можно собирать зелеными, не влияя на вкус, но никогда до того, как они достигнут «стадии срывания». Это означает, что плоды только начинают краснеть, обычно снизу. Помидоры начинают производить этилен (ключ к созреванию), как только они начинают менять цвет, и поскольку большинство сахаров и кислот уже затвердели на этой стадии, они будут на вкус ближе к спелым на лозе плодам, даже если их собирают и созревают в помещении.

Часто крупные фермы собирают плоды на «стадии зрелой зелени», то есть на стадии перед рыхлением, затем помещают плоды в прохладные помещения и закачивают этилен, но именно это приводит к невкусным помидорам. Меньшие фермы будут ждать стадию рыхления, чтобы собрать урожай.

Это отличный вариант, если вы видите будущий прогноз плохой погоды или если вы заметили ранние признаки болезни помидоров, такой как фитофтороз. Ранее в сезоне сбор помидоров на стадии рыхления будет способствовать образованию новых цветков на неопределенных сортах помидоров, которые продолжают цвести и плодоносить в течение всего сезона.

Итак, если ваши помидоры уже на стадии рыхления, и вы чувствуете, что растение под угрозой, тогда соберите их и занесите в безопасное место.

Стресс для растения

Что делать, если ваши растения еще не достигли стадии зрелости. Если это не срочно, вы можете ускорить процесс, создав стресс для растения и поощряя его перенаправить энергию с вегетативного роста на созревание существующих плодов. Существует несколько способов сделать это:

Напряжение корней — осторожно надрежьте почву лопатой примерно на расстоянии 20-25 см от стебля, разрезая несколько корней. Фермеры старой школы слегка скручивают растение у основания или немного приподнимают его, чтобы сломать тонкие корни.

Уменьшите полив — сократите полив, как только плоды хорошо сформируются, поскольку легкая засуха сигнализирует растению о завершении созревания.

Удаление лишних листьев — обрезка помидоров в целом является хорошей практикой, но если они медленно созревают, тогда «срежьте» верхушку стебля индетерминантных помидоров, срезав верхушку стебля, а также удалите нижние листья, чтобы увеличить количество солнечного света.

Удаление новых цветов и мелких плодов - они забирают энергию у развития более зрелых плодов, но они не созревают так поздно в сезоне.

Если вы хотите научиться выращивать помидоры как профессионал, то такие углубленные знания выведут ваш домашний сад на новый уровень.



Выкорчевывание растения

Если погода меняется, и вы действительно больше не можете ждать, пока зеленые помидоры созреют, тогда у вас остался вариант — выкорчевывайте все растение, вместе с корнями и некоторым грунтом.

Существует два традиционных метода фермеров относительно дальнейших действий. Вы можете либо подвесить растение вверх дном и хранить его в сарае или гараже, или же убедиться, что вы взяли весь корневой ком, а затем закопать его в кучу соломы или сухой почвы в погребе или прохладном сарае.

Оба метода защищают растения от непогоды и позволяют помидорам продолжать тянуться из корней и медленно созревать.

Имейте в виду, что если сделать это слишком рано, этот метод может повлиять на вкус. В идеале, самые первые растения следует выкорчевывать, чтобы сохранить как можно больше вкуса непосредственно перед стадией распускания плодов. Выкорчевывайте растения с очень зелеными плодами только в крайнем случае.

Советы по дозреванию в помещении

После того как вы собрали помидоры, у вас есть возможность либо хранить их, чтобы стимулировать медленное созревание и более долгий срок хранения, или вы можете ускорить созревание. Еще до того, как мы знали науку об этилене, фермеры бросали спелое яблоко или банан в ящик с зелеными помидорами, чтобы помочь им быстрее созреть. Вы можете воспроизвести это, положив их вместе в бумажный пакет. Однако не оставляйте их там слишком долго, поскольку длительное воздействие этилена может привести к слишком быстрому созреванию и ухудшению вкуса.

Как только они начнут иметь хороший цвет, поместите почти спелые помидоры на солнечный подоконник или под яркий непрямой солнечный свет и дайте им доохладиться. Воздействие света повышает уровень каротиноидных пигментов, таких как ликопен и бета-каротин, что делает помидоры краснее и немного слаще. Однако не под жарким прямым солнцем, поскольку плоды могут обжечься. Это проявляется в виде желтых, белых или светло-коричневых пятен на поверхности плодов, которые становятся бумагообразными, морщинистыми или даже запавшими.

Если вы хотите, чтобы помидоры созревали медленнее, храните помидоры в ящиках, выстланных соломой или газетами, и размещайте их одним слоем в прохладном помещении. Старомодные огородники иногда заворачивают помидоры отдельно в газету, чтобы замедлить процесс гниения и минимизировать риск его гниения. Проверяйте помидоры каждые несколько дней.

А если ваши помидоры созревают быстрее, чем вы можете их съесть, существует много замечательных способов их консервирования, включая замораживание и сушку. Счастливого сбора урожая!