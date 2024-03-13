Если собака съела что-то плохое: блогер рассказал о методе, который одобряют ветеринары

В случае случайного употребления собакой опасных веществ, неотложной становится необходимость вызвать рвоту, но не все методы безопасны для животного.

Ради безопасности своей собаки важно знать, как правильно вызвать рвоту в случае опасных ситуаций. Информация, которую можно найти на различных форумах, часто противоречива и может привести к опасным последствиям. Такие как поваренная соль или марганцовка могут только обострить ситуацию и нанести вред животному. А как правильно вызвать рвоту у собаки, рассказывает блогер Юлия Мимика в своем TikTok.

Согласно ее словам, безопасным и эффективным способом является использование перекиси водорода с концентрацией 1.5%.

Для этого нужно дать собаке дозу 1 мл на 1 кг массы тела.

К примеру, для собаки весом 5 кг требуется 2,5 мл перекиси + 2,5 мл воды. Для 10 кг – 5 мл перекиси + 5 мл воды. Для 15 кг – 7,5 мл перекиси + 7,5 мл воды. Для 20 кг 10 мл перекиси + 10 мл воды.

Важный момент: заливать более 50 мл собаке - даже крупной - не нужно, поскольку это навредит слизистой желудка.

Если после первого применения раствора собаке удалось выделить большое количество пищи, необходимо повторить процедуру. Однако, если собака выблевала чистую воду или рвоты нет, дополнительное применение уже не необходимо. Также, если с момента потребления пищи прошло более двух часов, вызывание рвоты бессмысленно, поскольку пища уже перешла в тонкий кишечник.

Известный ветеринарный специалист Крис Рот, авторитет в области здравоохранения домашних животных в Pets Best Insurance, одобряет этот метод в своей публикации.

При случайном отравлении собаки необходимо действовать быстро и ответственно. Вызов рвоты может быть жизненно важным моментом. Используйте безопасные методы, не наносящие дополнительный вред животным.

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