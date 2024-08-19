Если томаты замешкались: садовник рассказал, как помочь плодам побыстрее созреть

Если вы боитесь, что возможное похолодание помешает вашим помидорам созреть, берите в руки ножницы, ведь пришло время помощи своим растениям.

Садовод Jamie Walton поделился с подписчиками полезной информацией о том, как ускорить процесс созревания помидоров в случае, если влажная и прохладная погода задерживают этот процесс. В условиях короткого и холодного лета, а также в случае угрозы фитофтороза особенно важно найти варианты максимально эффективного использования оставшегося времени для достижения зрелости плодов томата.

Окучивание растений

Начните окучивание ваших помидоров. Добавьте почву или компост вокруг куста, это поможет стимулировать развитие корневой системы и обеспечит дополнительную поддержку растения. Окучивание также помогает удерживать влагу и защищает корни от перепадов температур.

Обрезка верхушки растений

Удаление верхней точки роста – важный шаг. Это приводит к перенаправлению энергии растения на созревание уже имеющихся плодов вместо дальнейшего роста. В холодных климатических условиях это помогает максимизировать использование короткого теплого сезона для созревания помидоров.

Контроль фитофтороза

Фитофтороз может стать серьезной проблемой в конце лета и начале осени. Чтобы избежать его, убедитесь, что растения хорошо проветриваются и не перегружены влажностью. Регулярно проверяйте их на наличие признаков заболевания и при необходимости применяйте фунгициды или другие средства контроля болезней.

Условия выращивания в политунелях

Если вы выращиваете помидоры в политунелях в течение зимы, планируйте все так, чтобы у вас было достаточно места для новых растений, где-то до середины октября. Это позволит вам эффективно использовать политунели, обеспечивая хорошие условия для созревания плодов перед наступлением холодов.

Обработка боковых побегов

После удаления верхушки растения может наблюдаться активный рост боковых побегов. Продолжайте обрезать эти побеги, чтобы сохранить энергию растений для развития основных плодов и предотвратить перегрузку растения.

Эти советы помогут вам эффективно использовать имеющиеся ресурсы и максимально продлить сезон сбора урожая, даже в условиях неблагоприятной погоды.

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