Если у вас есть кошка - никогда не делайте этого: 15 распространенных ошибок

Согласно Jaw-Dropping Facts, чтобы ваш кот чувствовал себя комфортно и уютно, ему нужно создать соответствующие условия. Наведенные ниже пункты помогут избегать распространенных ошибок и сделать кота счастливей и здоровее.

Недостаток природы в их жизни

Кошки – животные, которые любят общение с природой. Даже если ваша кошка остается дома, важно предоставить ей возможность насладиться травой и растениями. Например, вы можете посадить кошачью мяту в горшок у себя дома или купить уже готовые растения.

Не стерилизовать и не кастрировать их

Гормоны могут заставить домашних кошек попытаться сбежать на улицу в поисках партнера. Кастрируя и стерилизуя, вы устраняете дополнительный стресс для кошки и сводите к минимуму привлекательность жизни на свежем воздухе.

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Токсичные комнатные растения

Некоторые растения токсичны для кошек. Уберите их из дома или поставьте их в комнату, к которой у вашего кота нет доступа. Среди наиболее ядовитых растений — нарциссы, английский плющ, азалии, каллы, алоэ, бегонии и фикусы.

Одиночество

Большинству кошек нравится общество друг друга, и они преуспевают в построении близких связей с другими представителями семейства кошачьих. Если вы оставляете кошку одну каждый день и не можете выделить ей достаточно времени для общения и игр, подумайте о том, чтобы завести вторую кошку. В компании им будет веселее.

Слишком мало времени вместе

Вопреки мнению многих, домашние кошки — не одиночки. Многие кошки следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату, потому что ждут от них компании и любви. Обязательно обеспечивайте своему питомцу объятия и регулярное социальное взаимодействие. Это заставляет вашего питомца чувствовать себя более любимым и заботливым.

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Грязный туалетный лоток

Когда кошки живут на улице, у них есть достаточно чистого места, чтобы спрятать свои фекалии или оставить их открытыми, обозначив так свою территорию. Однако, если у вас есть домашняя кошка, вы обязаны регулярно чистить ее туалетный лоток. Если вы этого не сделаете, она может не ходить туда и найдет другое место в доме, чтобы справить нужду.

Не дегельминтизировать и не вакцинировать их

Даже если ваша кошка домашняя, она все равно подвержена риску заражения паразитами и инфекционными заболеваниями. Чтобы защитить питомца, убедитесь, что она регулярно получает прививки.

Не делаете дом безопасным для кошек

Кошки любят лазить по вертикальным пространствам. Важно убедиться, что вся электроника и предметы на полках находятся в безопасности. Убедитесь, что нет свободно свисающих шнуров, кисточек или полосок ткани, которые могут создать проблемы для лазающей кошки.

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Не расчесываете их

Кошки превосходно ухаживают за собой, и их редко нужно мыть. Вместо того, чтобы купать их, вы можете регулярно их расчесывать. Регулярная чистка не только помогает поддерживать чистоту шерсти, но также предотвращает образование комков шерсти и укрепляет вашу связь.

Мало когтеточек

Кошкам необходимо царапаться, чтобы поддерживать когти и мышцы в хорошем состоянии. Обязательно обеспечьте вашего питомца достаточным количеством когтеточек, чтобы поддерживать его физическое и эмоциональное здоровье.

Оставляете их одних слишком надолго

В целом, взрослые кошки довольны тем, что их оставляют дома одних на 8-12 часов. Если вы собираетесь отсутствовать более чем на одну ночь, попросите друга присмотреть за вашей кошкой. Хотя ваша кошка может показаться очень независимой, если вы оставите ее одну слишком надолго, это может вызвать у нее стресс и тревогу разлуки, не говоря уже о риске несчастных случаев или заболеваний. Лихорадка, закупорка мочевыводящих путей, тромбы — это распространенные чрезвычайные ситуации со здоровьем кошек.

Открытые окна

Ежегодно в ветбольницах лечат кошек, упавших с большой высоты, зачастую из окон многоэтажных домов. Некоторые выздоравливают, но, к сожалению, не все. Если вы живете в многоэтажном доме, не оставляйте окна открытыми.

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Человеческие привычки

Знаете ли вы, что некоторые привычки людей, такие как курение или громкий шум, могут быть вредны для здоровья и благополучия кошек? Вот почему важно быть осторожным, приглашая людей к себе домой, поскольку их крики или громкая музыка могут негативно повлиять на счастье и здоровье вашей кошки.

Отсутствие безопасного места

Кошки очень пугливые животные. Они также очень чувствительны к своему окружению и легко могут впасть в стресс. Для вашей кошки важно иметь безопасное место и несколько укрытий, куда она может спрятаться, когда почувствует страх или угрозу.

Недостаточная умственная активность

Если ваш кошачий друг любит вкусняшки, то головоломки с лакомствами могут доставить массу удовольствия. Телевидение может стать отличным развлечением - кошкам часто нравятся видеоролики, в которых показаны бегающие животные, например птицы и мыши, или плавающие рыбы.

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