Если вы при стирке забили в кармане салфетку: два надежных способа удалить грязь с одежды

Тот кто хоть раз перед тем, как начать стирку, забывал в кармане брюк или курток бумажные салфетки, знают, как сложно потом избавиться от катышков бумаги.

Всего одна бумажная салфетка, забытая в кармане, может испортить всю стирку. Обнаружение измельченных кусочков бумаги, прилипших к белью, может быть болезненным.

К счастью, это легко исправить — и это займет всего 10 минут. Как это сделать, рассказывает еxpress.co.uk

Способ номер один

Вместо того, чтобы отчищать маленькие кусочки ткани от каждого предмета, просто переложите всю одежду из загрузки сушильную машину всего на несколько минут.

Даже 10 минут в сушильной машине вполне помогут, она снимет с одежды все мельчайшие кусочки бумаги.

В сушильной машине есть ворсовый фильтр, который улавливает все кусочки бумаги на одежде. Главное, не забудьте потом очистить фильтр-осушитель после завершения сушки».

Способ номер два

Тем, у кого нет сушилки, стоит перестирать одежду с аспирином. Вынув одежду из стиральной машины, постарайтесь аккуратно стряхнуть как можно больше кусочков бумаги. Затем добавьте четыре таблетки аспирина, подождите, пока он растворится в теплой воде и положите в таз одежду. Оставьте одежду замачиваться примерно на два часа.

Аспирин поможет растворить бумагу. Затем быстро прополощите одежду в стиральной машине, прежде чем развесить сушиться.

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