Есть только один способ: как избавиться от одуванчиков

Одуванчики — тип сорняков, который относится к широколистным многолетникам, и они известны тем, что от них трудно избавиться, если не принять меры быстро.

Научиться эффективно избавляться от одуванчиков — отличный навык, которым должен обладать каждый садовник. Одуванчики — многолетние сорняки с толстым, вертикально поднимающимся стержневым корнем. Решение для полного искоренения этого надоедливого растения лежит в этом длинном корне. После того, как одуванчик успешно укоренит свой корень длиной около 25 см, сорняк будет возвращаться год за годом и бесконечно распространять свои споры по газону. Садовники, которые хотят навсегда избавиться от одуванчиков, должны уничтожить или удалить весь основной корень, иначе нежелательный росток вернется и станет еще большей проблемой, с которой придется иметь дело.

Как навсегда избавиться от одуванчиков на вашем газоне, эксперты рассказали Еxpress.co.uk.

Как лучше всего удалять одуванчики

Эксперт рекомендует выдергивать одуванчики вручную после их выкапывания и считает этот метод наиболее эффективным способом от них избавиться. Длинные стержневые корни одуванчиков важно удалить полностью, чтобы растение не выросло снова. Проще говоря, вы должны окопать крону растения, а затем вытащить ее, стараясь получить как можно больше корня.

Когда лучше всего удалять одуванчики

Лучшее время для удаления одуванчиков — это когда почва влажная, например, после дождя или полива газона. Это делает ее мягкой, и корни легче выдергиваются.

Садовники должны использовать лейку, чтобы увлажнить почву вокруг одуванчика, затем подождать несколько минут, пока влага впитается, прежде чем выкапывать сорняк.

Хотя удаление одуванчиков вручную может потребовать некоторых усилий и настойчивости, особенно если газон сильно заражен, этот метод гарантирует, что вам не придется использовать вредные химические вещества, сохраняя его безопасным для детей, домашних животных и полезных насекомых.

При избавлении от одуванчиков эксперт призвал садоводов убедиться, что они удаляют сорняки до того, как они дадут семена.

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