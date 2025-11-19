Естественность в тренде: как натуральные материалы меняют современный интерьер / © Associated Press

Владельцы квартир и домов отказываются от искусственности, будь то столешница, которая «выглядит как мрамор», но слишком гладкая на ощупь или виниловый пол, который имитирует дерево, но не скрипит под ногами. Вместо подделок мы ищем теплоту и качество природных материалов и принимаем их несовершенства, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Раньше подделки казались «умной хитростью». Во время и после пандемии Covid-19, когда цены на декор взлетели, многие выбирали имитации, чтобы получить элегантный вид за меньшие деньги. Но теперь, вместо того чтобы экономить на подделке, ищите натуральные материалы в вашем бюджетном сегменте.

Психологический эффект натуральных материалов

Наш мозг реагирует на микронеровности и тактильную глубину природных материалов. Настоящее дерево, камень, лен и глина активируют парасимпатическую нервную систему, помогают мозгу чувствовать заземление и безопасность.

Подделки нарушают это равновесие, винил или искусственный кварц могут выглядеть убедительно, но мозг чувствует несоответствие между тем, что видим и что чувствуем на ощупь. Это создает мелкий стресс, который со временем накапливается.

Отказ от подделок — часть глобального тренда на здоровый дизайн. Люди хотят, чтобы дом был живым, а не журнальным. Натуральные материалы «дышат» и стареют вместе с нами. Это поддерживает эмоциональное равновесие и чувство принадлежности.

Акцент на натуральность

Плохо выполненным имитациям нет места в продуманном интерьере. То же касается искусственного кирпича. Виниловые стены или фартуки могут выглядеть хорошо, если это дорогой продукт, но у большинства дешевых вариантов искусственный и дешевый вид.

Если материал «притворяется» тем, чем не является, стоит дважды подумать. Аутентичность всегда лучше подделки.

Итак, когда вы ищете обновления для своего интерьера, выбирайте природные материалы даже в пределах бюджета. Небольшие несовершенства — это не недостаток, а часть тепла и души вашего дома.