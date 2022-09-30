Это бесплатно: шесть шагов, чтобы обновить интерьер и сделать его более роскошным

Чтобы придать интерьеру роскошный вид не всегда нужно много денег. Некоторые довольно простые приемы могут заставить ваш дом выглядеть дорого.

Есть много способов сделать динтереьер дорогим не потратив много денег. Секрет дороговизны вашего дома на самом деле состоит не в сумме, которую вы на него потратили.

Сделать дом красивым при ограниченном бюджете — это то, к чему стремятся многие. Эксперты в области декора поделились с Еxpress.co.uk лайфхаками, как сделать бюджетный интерьер более роскошным, при минимальном бюджете. Эти советы пригодятся и тем, кто планирует продать или сдать свою недвижимость и хотят сделать это по выгодной цене.

Впустите в комнаты свет

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Перестановка мебели - процедура совершенно бесплатная, главное, сделать это с максимальной пользой. Свет мгновенно увеличивает пространство, а чем больше помещение, тем оно дороже. Поэтому убедитесь, что ваша мебель не блокирует свет, и переместите все зеркала в вашем доме так, чтобы они были обращены к окну и отражали свет.

Расставьте акценты

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Планировка помещения тоже имеет значение. Вы можете сформировать пространство по собственному желанию, попробуйте отодвинуть мебель от стены или использовать любое произведение искусства в качестве главного акцента. Это создаст более интересное и дорогое пространство.

Для этого подойдет любая картина или фотография, скульптура или массивная ваза, которая есть в доме или может быть куплена на блошином рынке. На самом деле не так много людей хорошо разбираются в искусстве и смогут определить, что ваш "акцент" совсем куплен не на аукционе "Сотбис". Распечатанный на большом формате портрет вашей бабушки, подсвеченный лампой и расположенный напротив дивана будет поднимать престиж вашего интерьера не хуже картины Люсьена Фрейда.

Наведите порядок

Слишком много вещей может сделать дом дешевым и хаотичным. Одно из самых больших изменений, которые вы можете внести в свой дом, чтобы он выглядел дороже, — это избавиться от беспорядка, и это то, что вы можете сделать бесплатно.

Уберите лишние вещи с видных мест, а лучше избавьтесь от них навсегда.

Выбирайте минималистичный декор и обновите текстиль

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Дорогие дома, как правило, отличает на минимальный декор с эффектными предметами. Используйте комнатные растения и цветы, так как они мгновенно наполняют дом жизнью и привносят в пространство яркость.

Еще один главный совет, чтобы пространство выглядело обновленным и более дорогим, — это заменить все старые подушки на диване или кровати. Новая подушка не будет стоить дорого, но мгновенно преобразит пространство. Выбирайте нейтральные цвета льняных или бархатных тканей для создания роскошного образа.

Свечи в интерьере также могут сделать ваше пространство богаче.

Ищите новые вещи в секонд-хенде

Тем, кто чувствует, что им нужно купить некоторые новые предметы для дома, эксперт посоветовал отправиться в магазин подержанной мебели или на барахолку. Вы будете удивлены когда поймете, какие сокровища вы можете там найти, от абажуров до посуды и даже светильников.

Напольное покрытие - важный элемент

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Напольное покрытие является ключевым элементом, когда речь идет о создании тона в любом интерьере. Те, кто хочет обновить свой пол, но не хочет тратиться на пол из натурального дерева или каменной плитки, могут вместо этого выбрать ламинат, винил, роскошную виниловую плитку или простое дерево.

Эти полы могут воссоздать внешний вид органических материалов, но с прочной основой и устойчивым к царапинам верхним покрытием.

Вы можете покрасить существующий ламинат в какой-нибудь неожиданный цвет, это будет смотреться оригинально. Но вы должны помнить, что окрашенный ламинат может быстро покрыться царапинами, особенно в местах с высокой проходимостью.

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