Это действительно работает: как убрать воск из одежды, чтобы не осталось следов / © Credits

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Однако не спешите списывать со счетов испорченную вещь. С помощью простых домашних методов и нескольких подручных средств вы сможете полностью удалить воск и избежать любых остаточных следов, рассказало издание Real Simple.

Воск — это жирное вещество, которое быстро впитывается в волокна ткани, особенно под влиянием тепла. Большинство свеч изготовлены из парафина (продукта нефтепереработки), а цветные — содержат еще и красители, которые оставляют пятна даже после удаления самого воска. Натуральные альтернативы, например пчелиный воск, также могут содержать натуральные пигменты и эфирные масла. Поэтому борьба с пятном — два этапа: устранение воска и удаление следов красителя или жира.

Перед тем как начать

Не вытирайте горячий воск. Это только сильнее вдавит его в ткань. Проверьте этикетку одежды. Если написано только химчистка, не рискуйте — дайте воску затвердеть и отнесите вещь к профессионалам. Действуйте быстро, но осторожно. Чем раньше вы займетесь пятном, тем большие шансы на успех.

Что вам понадобится

Тупой нож, старая кредитная карта или ложка

Мягкая щетка (подойдет старая зубная щетка)

Стиральная машина или раковина

Кубики льда

Пластиковый пакет

Энзимное пятновыводитель или концентрированный стиральный порошок

Кислородный отбеливатель (безопасный для цветных тканей)

Дистиллированный уксус или спирт

Как полностью удалить воск из ткани

Шаг 1. Дайте воску затвердеть

Положите несколько кубиков льда в пластиковый пакет и накройте им пятно.

Через несколько минут воск станет твердым и хрупким — самое время действовать.

Шаг 2. Осторожно соскребите воск

Поместите одежду на жесткую поверхность.

Используйте тупой предмет, чтобы аккуратно снять воск. Не нажимайте, чтобы не повредить ткань.

Если воск глубоко проник, попробуйте приложить бумажную салфетку и пройтись по ней теплым утюгом, чтобы остатки воска впитались в бумагу (но только для плотных тканей, которые выдерживают глажку).

Шаг 3. Обработайте жирное или цветное пятно

Нанесите пятновыводитель или жидкое стиральное средство прямо на остаточное пятно.

С помощью мягкой щетки вотрите средство в ткань круговыми движениями.

Оставьте на 15–30 мин.

Шаг 4. Промойте теплой водой

После того, как средство подействует, промойте ткань теплой водой.

Убедитесь, что пятно стало менее заметным перед стиркой.

Шаг 5. Стирать как обычно

Стирать изделие в соответствии с инструкциями на этикетке.

Перед тем как бросить вещь в сушилку, убедитесь, что пятно исчезло — иначе высокая температура его закрепит.

Шаг 6. Если осталось пятно — используйте кислородный отбеливатель

Замочите вещь в растворе кислородного отбеливателя на 2–6 часов.

Затем постирайте еще раз. Этот метод отлично работает даже для цветных тканей, ведь кислородные отбеливатели не разрушают краситель.

Что делать, если воск остался в сушилке

Если расплавленный воск попал в барабан сушилки — это отдельная проблема. Он может перейти на другие вещи.

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Положите в барабан мокрые старые полотенца или тряпки. Установите высокую температуру сушки и запустите сушилку на 5–10 мин — воск станет мягким. Смочите микрофибровую салфетку уксусом или спиртом и протрите барабан. Очистите салфеткой, смоченной в чистой воде.

Удаление воска из одежды — не такое уж сложное дело, если знать правильный подход. Главное — терпение, внимательность и бережное отношение к ткани. И пусть маленькие инциденты не омрачают ваше настроение или любимую одежду.