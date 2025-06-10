ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
83
Время на прочтение
3 мин

Это действительно работает: как убрать воск из одежды, чтобы не осталось следов

Романтический теплый ужин при свечах или просто любимый аромат в воздухе — и вот, на любимой блузе осталось восковое пятно. А еще хуже — расплавленный бальзам для губ, забытый в кармане, который растекся по всей одежде в сушилке. Такие ситуации встречаются чаще, чем кажется, и их общая черта — восковые пятна, которые, на первый взгляд, кажутся катастрофой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Это действительно работает: как убрать воск из одежды, чтобы не осталось следов

Это действительно работает: как убрать воск из одежды, чтобы не осталось следов / © Credits

Однако не спешите списывать со счетов испорченную вещь. С помощью простых домашних методов и нескольких подручных средств вы сможете полностью удалить воск и избежать любых остаточных следов, рассказало издание Real Simple.

Воск — это жирное вещество, которое быстро впитывается в волокна ткани, особенно под влиянием тепла. Большинство свеч изготовлены из парафина (продукта нефтепереработки), а цветные — содержат еще и красители, которые оставляют пятна даже после удаления самого воска. Натуральные альтернативы, например пчелиный воск, также могут содержать натуральные пигменты и эфирные масла. Поэтому борьба с пятном — два этапа: устранение воска и удаление следов красителя или жира.

Перед тем как начать

  1. Не вытирайте горячий воск. Это только сильнее вдавит его в ткань.

  2. Проверьте этикетку одежды. Если написано только химчистка, не рискуйте — дайте воску затвердеть и отнесите вещь к профессионалам.

  3. Действуйте быстро, но осторожно. Чем раньше вы займетесь пятном, тем большие шансы на успех.

Что вам понадобится

  • Тупой нож, старая кредитная карта или ложка

  • Мягкая щетка (подойдет старая зубная щетка)

  • Стиральная машина или раковина

  • Кубики льда

  • Пластиковый пакет

  • Энзимное пятновыводитель или концентрированный стиральный порошок

  • Кислородный отбеливатель (безопасный для цветных тканей)

  • Дистиллированный уксус или спирт

Как полностью удалить воск из ткани

Шаг 1. Дайте воску затвердеть

  • Положите несколько кубиков льда в пластиковый пакет и накройте им пятно.

  • Через несколько минут воск станет твердым и хрупким — самое время действовать.

Шаг 2. Осторожно соскребите воск

  • Поместите одежду на жесткую поверхность.

  • Используйте тупой предмет, чтобы аккуратно снять воск. Не нажимайте, чтобы не повредить ткань.

  • Если воск глубоко проник, попробуйте приложить бумажную салфетку и пройтись по ней теплым утюгом, чтобы остатки воска впитались в бумагу (но только для плотных тканей, которые выдерживают глажку).

Шаг 3. Обработайте жирное или цветное пятно

  • Нанесите пятновыводитель или жидкое стиральное средство прямо на остаточное пятно.

  • С помощью мягкой щетки вотрите средство в ткань круговыми движениями.

  • Оставьте на 15–30 мин.

Шаг 4. Промойте теплой водой

  • После того, как средство подействует, промойте ткань теплой водой.

  • Убедитесь, что пятно стало менее заметным перед стиркой.

Шаг 5. Стирать как обычно

  • Стирать изделие в соответствии с инструкциями на этикетке.

  • Перед тем как бросить вещь в сушилку, убедитесь, что пятно исчезло — иначе высокая температура его закрепит.

Шаг 6. Если осталось пятно — используйте кислородный отбеливатель

  • Замочите вещь в растворе кислородного отбеливателя на 2–6 часов.

  • Затем постирайте еще раз. Этот метод отлично работает даже для цветных тканей, ведь кислородные отбеливатели не разрушают краситель.

Что делать, если воск остался в сушилке

Если расплавленный воск попал в барабан сушилки — это отдельная проблема. Он может перейти на другие вещи.

  1. Положите в барабан мокрые старые полотенца или тряпки.

  2. Установите высокую температуру сушки и запустите сушилку на 5–10 мин — воск станет мягким.

  3. Смочите микрофибровую салфетку уксусом или спиртом и протрите барабан.

  4. Очистите салфеткой, смоченной в чистой воде.

Удаление воска из одежды — не такое уж сложное дело, если знать правильный подход. Главное — терпение, внимательность и бережное отношение к ткани. И пусть маленькие инциденты не омрачают ваше настроение или любимую одежду.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie