Это испортит ваш пол: ошибки, которые каждый из нас может допустить во время уборки

Это уничтожит ваш пол: ошибки, которые каждый из нас может допустить во время уборки / © Credits

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Хотя уборка не входит в список любимых занятий большинства людей, регулярное мытье полов является необходимой частью ухода за домом. Казалось бы, что сложного в том, чтобы взять ведро с водой, намочить швабру и пройтись по комнатам, но именно здесь кроется самая большая опасность: неверная техника мойки, неправильные инструменты или банальное несоблюдение инструкций могут не только сделать уборку неэффективной, это рассказало издание Martha Stewart.

Знали ли вы, что чрезмерное количество воды может вызвать вздутие ламината или деформацию паркета, а старые швабры — это настоящий рассадник бактерий.

Моете предварительного не пропылесосив

Пропуск этого этапа пылетяжения перед мытьем — одна из самых распространенных ошибок. Пыль, волосы и мелкий мусор превращаются в липкую грязь во время контакта с водой и только вредят. Кроме того, твердые частицы могут царапать пол. Перед мытьем всегда пылесосьте или тщательно заметайте пол — это ключ к чистоте и сохранению покрытия.

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Слишком много воды — враг деревянных и ламинированных полов.

Даже незначительное количество лишней влаги может привести к деформации, вздутию или даже гниению деревянного пола. Достаточно всего 1 мм воды для эффективной очистки. Используйте хорошо отжатую губку или метод влажной (а не мокрой) уборки.

Совет: выбирайте швабру с удобным механизмом отжима, оставляющей минимум влаги на полу.

Используете устаревшие швабры

Хлопковые швабры и губчатые модели давно не актуальны. Они медленно сохнут, плохо моют и являются питомником бактерий. Рекомендуется заменить их на микрофибровые швабры, которые лучше собирают грязь, меньше изнашиваются и выдерживают до 200 циклов стирки.

Слишком много моющего средства

Думаете, чем больше мыла, тем чище? В действительности избыток моющего средства оставляет липкий налет, который потом еще более активно притягивает пыль. Соблюдайте пропорции, указанные на упаковке, и используйте только специальные напольные средства. Например, не бросайте в ведро стиральную капсюль — это вредно и неэффективно.

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Моете поверхность, которую нельзя мыть

Не все поверхности подходят для мытья: нельзя мыть незащищенное дерево, вощеные или масляные доски, необработанную плитку. Если произошло загрязнение — используйте влажную (а не мокрую!) тряпку и специальные средства, после чего тщательно протрите насухо.

Игнорируете пятна — просто размазываете их

Швабра — не скребок. Если на полу есть засохшие пятна, они нуждаются в предварительном замачивании или использовании средств со специальными скребковыми вставками. Отличный выбор — швабры со сменными микрофибровыми насадками с жесткими волокнами.

Не моете пол после моющего средства

Многие считают, что мыть пол — это просто нанести мыльный раствор. Но настоящая уборка — это снятие этого грязного раствора с поверхности. Остатки мыла оседают в щелях и образуют пятна, поэтому после мытья рекомендуется пройтись чистой влажной шваброй, даже если средство «не нуждается в смывании».

Моете в неправильном направлении

Движения без системы покидают разводы. Рекомендуется мыть пол, двигаясь обратно к выходу из комнаты и начинать с самого угла. Каждое движение должно походить на цифру «8», чтобы захватывать большую площадь и уменьшить количество проходов.

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Не чистите насадку на швабре после мытья

Грязные насадки распространяют микробы, вместо того чтобы их убирать. Если ваша швабра не имеет сменной насадки, самое время ее обновить. Выбирайте модели, которые можно стирать при температуре не менее 57°C. Это гарантирует уничтожение микробов.

Храните влажную швабру в шкафу

Оставлять влажную швабру в темной каморке — приглашение для плесени. Всегда высушивайте швабру в хорошо вентилируемом месте, лучше всего на открытом воздухе или перед вентилятором. Никогда не оставляйте ее в ведре с водой или моющим средством.

Моете слишком редко

Даже если пол выглядит чистым, на нем все равно накапливается пыль, остатки пищи, шерсть животных. В среднестатистическом доме мыть пол стоит еженедельно, а при наличии детей или домашних животных — чаще. Если нет времени, подумайте о работе пылесосе, который самостоятельно моет и высыхает.

Неправильно пользуетесь паровой шваброй

Паровая швабра — не волшебная палочка. Чтобы уничтожить бактерии, пар должен быть не только горячим, но и задерживаться на одном месте — до 10 мин. Однако на деревянных или ламинированных полах это может привести к их вздутию или разрушению клея. Используйте пар только на плитке, линолеуме или виниловых полах и всегда используйте дистиллированную воду, чтобы избежать накипи.

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Чтобы ваш пол дольше оставался красивым, чистым и безопасным для семьи — не забывайте о регулярной уборке, умеренной влажности и правильных средствах. И помните, что современные швабры и технологии могут облегчить этот процесс — главное, правильно их использовать.