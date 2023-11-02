Это легко: как из косточки вырастить деревце авокадо дома

Если вы небезразличны к оригинальным комнатным растениям, то вам следует попытаться вырастить деревце авокадо.

Блоггерша Екатерина Гализинская в своем Instagram поделилась самым простым способом выращивания деревца авокадо дома.

Для этого приобретите спелый авокадо, осторожно извлеките из него косточку, очистите ее поверхность от остатков мякоти с помощью губки. Заверните косточку во влажные бумажные полотенца, положите в пакет и поместите в темное сухое место.

Когда появятся первые корешки, вставьте в косточку 3 зубочистки и поставьте в стакан или банку с водой, расположив зубочистки на краях так, чтобы она была погружена примерно на 1/3.

Наберитесь терпения, ждите пока разовьются корни и вырастет ствол, после этого будущее деревце можно будет пересадить в горшок.

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