Это ложь: мифы о животных, в которые все верят / © Getty Images

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Животные — наши любимые пушистые, чешуйчатые или пернатые компаньоны — давно окутаны множеством ложных представлений. Некоторые из них могут казаться безвредными, но другие способны навредить здоровью самих животных или помешать нам лучше их понимать. На странице centralna.vet рассказали о 7 самых распространенных мифах о животных, которые давно пора опровергнуть. Проверьте себя — возможно, и вы были уверены, что золотая рыбка все забывает за три секунды?

Миф №1: собаки видят мир в черно-белом

Правда: зрение собак не монохромно. Они действительно не воспринимают полный спектр цветов, как люди, но их зрение дихроматическое. Это означает, что собаки видят преимущественно желтые и синие оттенки, тогда как красные и зеленые цвета для них невыразительны или воспринимаются как серые.

Интересный факт: собаки прекрасно распознают движение и видят в темноте лучше людей благодаря большому количеству палочек в сетчатке глаза.

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Миф №2: мыши обожают сыр

Правда: этот образ — вымысел, укорененный в мультфильмах и книгах. В реальной жизни мыши не любят сыр — некоторые его сорта для них даже неприятны из-за резкого запаха. А мыши охотно едят зерно, фрукты, овощи и даже насекомых — все, что обеспечит им энергию и питательные вещества.

Миф возник, вероятно, потому, что раньше продукты хранили в погребах, где сыр часто оказывался доступной пищей для грызунов.

Миф №3: рыбки немые

Правда: рыбки не молчаливые существа. Они могут издавать звуки посредством щелчков, урчаний, вибраций или даже «пения», особенно в периоды спаривания или в стрессовых ситуациях. Многие из этих звуков не слышны человеческому уху, но их легко зафиксировать специальными приборами.

Например, сомы и некоторые виды окуней используют плавательные мышцы для создания вибрационных звуков.

Миф №4: холодный или влажный нос — признак здоровой собаки

Правда: температура и влажность носа собаки в течение дня может изменяться. Утром нос может быть сухим и теплым, после активных игр холодным и влажным, а во время сна почти сухим. Так что исключительно за носом определить состояние здоровья животного невозможно.

Тревожные признаки — это вялость, отказ от пищи, кашель, рвота или понос. Именно они свидетельствуют о болезни, а не «сухой нос».

Миф №5: золотая рыбка имеет память продолжительностью три секунды

Правда: это один из самых стойких мифов, который уже неоднократно опровергли ученые. Золотая рыбка имеет память, которая длится не менее трех месяцев. В экспериментах рыбки учились распознавать звуки, цвета и даже график кормления и сохраняли эти знания очень долго.

Некоторые исследования показали, что рыбки могут упомянуть события, произошедшие год назад.

Миф №6: молоко — лучшее лакомство для кошек

Правда: большинство взрослых кошек не переваривают лактозу, ведь с возрастом в их организме уменьшается выработка лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. В результате коты могут иметь расстройства пищеварения: диарею, метеоризм, спазмы.

Если хотите угостить своего мурчика молочным, выберите специальное безлактозное кошачье молоко или предложите воду, бульон или пасту для кошек.

Миф №7: кошки всегда приземляются на лапы

Правда: коты действительно обладают уникальной способностью ориентироваться в воздухе благодаря врожденному рефлексу выпрямления. Они поворачивают голову, затем тело и обычно успевают стать в положение «лапами вниз». Но это не гарантия безопасности — с большой высоты или в случае неожиданного падения котик может не успеть правильно сориентироваться и получить травмы.

Кошки — гибкие, ловкие животные, но не супергерои. Поэтому важно устанавливать москитные сетки и не оставлять окна открытыми без присмотра.

Мифы обладают своим шармом — они часто развлекают, создают яркие образы и передаются из поколения поколения. Но когда речь идет о живых существах, нуждающихся в нашей заботе, лучше руководствоваться наукой, а не выдумками. Чем больше мы знаем правду о животных, тем лучше можем заботиться о них, строить с ними доверительные отношения и, конечно, понимать, о чем они действительно думают.