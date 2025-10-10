Это может испортить урожай: 5 распространенных ошибок в уборке и хранении семян

семена / © Associated Press

Во время хранения семян что-то может пойти не так, поэтому стоит обратить внимание на мелкие детали. Вы же не хотите тратить время на сбор и хранение семян, которые являются второсортными или обреченными на неудачу.

GrowVeg назвал распространенные ошибки хранения семян, которых стоит избегать, чтобы обеспечить качество вашего запаса семян.

Сбор урожая до полного созревания семян

Только полностью зрелые овощи дают крепкие семена. Очень мало овощей и трав спешат образовывать семена. Вместо этого они тратят время на процесс упаковки специализированных клеток в специальную оболочку, поэтому вам часто приходится ждать недели или даже месяцы, пока растения перейдут от цветения к созревшим семенам. Овощи, которые на самом деле являются фруктами, включая перец и помидоры, должны быть полностью созревшими до точки размягчения, прежде чем собирать семена. Никогда не следует собирать семена с зеленого перца, потому что семена, как и фрукты, еще не созрели.

Сбор семян с нестабильными генами

Большинство дынь, помидоров и перцев, которые вы покупаете в магазине, являются гибридными сортами, что означает, что они возникли в результате скрещивания двух тщательно отобранных родителей. Семена, полученные из гибридных овощей, могут дать начало растениям, которые больше похожи на своих бабушек и дедушек, чем на родителей, и могут быть недостаточно сильными по росту и общему качеству. Вот почему разумно избегать хранения семян из гибридных сортов, независимо от того, насколько вам понравился урожай.

Открытоопыленные сорта многих культур также могут скрещиваться друг с другом, поэтому важно изолировать растения, с которых вы планируете собирать семена. Культуры семейства тыквенных известны тем, что часто скрещиваются, и перец не сильно отстает. Если вы выращивали только один сорт определенного вида, вам не о чем беспокоиться; семена должны правильно размножаться. Но в диверсифицированном саду имейте в виду, что пчелы могли переносить пыльцу между сортами, что привело к большим изменениям в их генах.

Хранение семян, которые не полностью высохли

Семена, находящиеся в стручках или шелухе, лучше всего сохраняются, когда их медленно сушат в помещении, защищенном от дождя и сильной росы. Лучший способ сушить горох, фасоль, рукколу и другие семена в шелухе — положить стебли и стручки с семенами, которые меняют цвет с зеленого на коричневый, в большой бумажный пакет, оставив открытым в теплой комнате. Через неделю-две, когда стебли и стручки высохнут до хрустящей корочки, вы можете размять их руками, чтобы освободить семена. После того как семена собраны из пакета, дайте им высохнуть в открытой миске еще неделю, прежде чем хранить их в маркированных контейнерах.

Слишком грубое обращение с мягкими семенами

Семена, покрытые гелем, такие как огурцы и помидоры, еще не сформировали твердую внешнюю оболочку, когда они готовы к сбору и сушке. Их легко повредить или порезать, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Чтобы получить доступ к семенным полостям огурца, дыни или тыквы, разрежьте овощ вокруг семенной полости и осторожно удалите семена ложкой. Разорвите помидор с семенами пальцами и выдавите семена изнутри.

На этом этапе стоит быть избирательным, выбирая самые крупные семена из центров плодов. Отбракуйте мелкие семена или те, что имеют странное изменение цвета.

Мнения о том, следует ли ферментировать семена с гелевым покрытием, чтобы избавиться от его возможных патогенов в геле, различаются. Это, конечно, вариант, если у вас много семян, которыми вы хотите поделиться. Когда семена огурца и тыквы высыхают, гель высыхает и отслаивается. Семена помидоров, высушенные на кофейных фильтрах, сохраняют свое естественное покрытие.

Недостаточная маркировка

Человеческий разум — такая склонная к ошибкам вещь. Вы думаете, что помните, какие семена перца вы оставили сушиться на тарелке, но через неделю вы уже не так уверены! Чтобы избежать путаницы, маркируйте семена на каждом этапе сушки. Напишите название растения на бумажных пакетах или бумажных полотенцах, которые используются для сушки семян, и сделайте стикеры для открытых мисок или тарелок.

Когда семена полностью высохнут и будут готовы к хранению, поместите их в помеченные конверты или банки, которые хранятся в темном, сухом месте. Коробка для обуви под кроватью с несколькими пакетиками антидесиканта для контроля влажности — это простой способ сохранить ваши семена в безопасности до весны.