Это может все испортить: 4 распространенные ошибки, которые вы можете совершать при стирке

С появлением все более совершенных стиральных машин стирка становится все более легким занятием. Но, оказывается, это совершенно не защищает нас от ошибок, которые ведут к порче любимой одежды.

Нет ничего более печального в домашней работе, чем испорченная при стирке одежда. Любимая белая футболка, ставшая неравномерно розовой после стирки в смешанном цикле, или кашемировый свитер, уменьшившийся до размера, который больше подойдет вашему мопсу, могут надолго испортить настроение.

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, какие ошибки мы часто совершаем при стирке и как можно их избежать. Давайте посмотрим, что мы делаем не так.

Забываем вычистить карманы перед стиркой

Небольшие предметы, оставленные в карманах, легко попадают в барабан нашей стиральной машины. При высоких скоростях вращения эти предметы могут повредить ткань. Всегда проверяйте карманы на наличие предметов, которые вы не хотите стирать, таких как монеты, банкноты, салфетки, наушники и ключи.

Не смотрим на этикетку

По словам эксперта, люди часто не проверяют этикетки своих вещей и просто предполагают, что для стирки всей одежды требуется один и тот же режим. Многие всегда устанавливают в своих машинах режим стирки при 40°C или 60°C, что может быть вредно для некоторых видов одежды.

Каждый тип материала требует разной скорости стирки и температуры. Например, шерсть и шелк лучше всего стирать при температуре 30°С в режиме деликатной стирки, и их нельзя сушить в сушильной машине.

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Оставляем одежду не расправленной

Часто люди не дают себе труда расправить скатанные в клубок носки или колготки, расправить пододеяльник, застегнуть застежки. Но вещи, заправленные внутрь себя или запутавшиеся в других предметах одежды, могут стать причиной неравномерной стирки.

Эксперты рекомендуют тщательно расправлять вещи и даже застегнуть все пуговицы, молнии и застежки вашей одежды, чтобы убедиться, что другие материалы не повредятся и не зацепятся за них во время стирки.

Также будьте очень внимательны к застежкам-липучкам, не стирайте вещи на липучках с тонким трикотажем или, например, спортивной одеждой. Липучки могут зацепиться за ткань и испортить ее.

Не выворачиваем одежду наизнанку

Эксперт по стирке посоветовал стирать джинсовые вещи наизнанку, чтобы предотвратить слишком быстрое выцветание. Это также поможет защитить поверхности других предметов одежды при стирке от повреждения из-за трения и продлить срок службы старых и состаренных более деликатных джинсовых вещей. Также стоит выворачивать наизнанку вещи с графическими принтами, аппликациями и декором из стразов или пайеток.

Что стирать нельзя

По словам специалиста по стирке, есть две категории вещей, которые стирать в стиральной машине нельзя ни при каких обстоятельствах, сюда входят:

галстуки;

шелковые вещи.

Эксперт рекомендует отдавать эти вещи в химчистку.

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