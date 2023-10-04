Это может вызвать пищевое отравление: какие продукты нельзя готовить в мультиварке

Мультиварка очень облегчает жизнь тем, кому приходится совмещать работу в офисе с домашними обязанностями. Но, если вы постоянно готовите в мультиварке, вам нужно знать некоторые правила.

Обычно процесс приготовления блюд в мультиварке имеет только один этап. Помещение одновременно всех ингредиентов в мультиварку экономит время и упрощает жизнь. В мультиварке можно готовить самые разные блюда: от супов, тушеных блюд и гарниров до основных блюд, мяса и десертов.

Но, как и в случае с любым кухонным инструментом, важно принимать меры предосторожности, чтобы пища, которую вы готовите, не содержала бактерий. И есть одна распространенная ошибка, которую допускают многие люди и которая может привести к серьезному пищевому отравлению.

О том, что нельзя готовить в мультиварке рассказывает Мirror.

В мультиварку не рекомендуется помещать замороженное мясо, овощи или готовые замороженные блюда, так как их полное размораживание и начало приготовления может занять слишком много времени. Это означает, что продукты будут храниться в мультиварке при небезопасной температуре в течение длительного периода времени, что может привести к росту бактерий.

Чтобы этого избежать, этого лучше сначала разморозить замороженные ингредиенты в холодильнике, в холодной воде или в микроволновой печи.

Единственное исключение — если вы используете готовую еду, на упаковке которой указано, что ингредиенты следует помещать в мультиварку, пока они еще заморожены.

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