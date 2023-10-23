Это намного проще, чем кажется: два главных условия для выращивания орхидей

Орхидеи — популярные комнатные растения, они долго и красиво цветут, но имеют репутацию довольно сложных в уходе.

Причина, по которой за орхидеями так сложно ухаживать, заключается в том, что владельцы этих экзотических комнатных растений обычно их слишком обильно поливают. При правильном уходе орхидеи могут жить от 15 до 20 лет, а некоторые виды могут цвести от двух до трех месяцев.

Эксперт Еxpress.co.uk поделился с читателями двумя важными советами по уходу за орхидеями.

Какую температуру любят орхидеи

Важный аспект ухода за орхидеями – температура. Орхидеям нравится температура от 10°C до 27°C. Вам необходимо найти для орхидей место вдали от сухого тепла центрального отопления и в то же время подальше от холодных сквозняков.

Какой полив нужен орхидеям

Чрезмерный полив орхидей может привести к корневой гнили, которая в конечном итоге приводит к гибели орхидей. Вместо того чтобы гадать, как часто орхидеям нужна вода, их владельцам стоит составить график их полива. Чтобы повысить влажность, не прибегая к поливу, можно быстро опрыскать растение водяным туманом или сделать поддон с водой.

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Для этого возьмите неглубокую тарелку и добавьте в нее несколько камешков, затем добавьте воды и поместите орхидею поверх камешков. Просто убедитесь, что растение не стоит прямо в воде, так как это может вызвать гниение корней, и в конечном итоге ваша орхидея может погибнуть. Орхидеи любят и предпочитают влажность от 50 до 70 процентов. Владельцы орхидей могут использовать увлажнитель воздуха, если в комнате слишком сухо.

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