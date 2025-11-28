Это неожиданно: 6 удивительных вещей, которые вы действительно можете очистить шампунем

шампунь / © Credits

Реклама

Независимо от того, это грязные кисти для макияжа, покрытые пылью комнатные растения или хромированный кран, профессионалы говорят, что шампунь обеспечивает быстрое и простое решение проблемы.

Для безопасности они рекомендуют использовать детский шампунь, который обычно не содержит красителей, ароматизаторов и агрессивных химикатов. И хотя эксперты не рекомендуют использовать шампунь для интенсивной уборки, они говорят, что это отличное решение для быстрых ежедневных задач по уборке.

Какие вещи можно без проблем почистить шампунем, рассказывает TheSpruce.

Реклама

Жирные пятна на одежде и мягкой мебели

Шампунь хорошо подходит как быстрая замена для очистки жирных пятен от пищи на одежде или мебели, поскольку он предназначен для расщепления жира с волос.

Эксперт рекомендует добавить небольшое количество шампуня на чистую ткань, смочить ее водой, а затем промокнуть, но не тереть, пятно, пока жир не исчезнет. При необходимости вы можете повторить процесс, пока стойкое пятно не исчезнет.

Ковры и ковровые дорожки

Если у вас нет специализированного средства для чистки ковров, используйте шампунь для удаления грязи и обработки небольших пятен на коврах и коврах от стены до стены. Хотя шампунь не следует использовать для интенсивной уборки, он эффективен в трудных ситуациях, поскольку это, по сути, мягкое моющее средство, предназначенное для расщепления жира, пота и загрязнений, он не слишком агрессивен.

В затруднительных ситуациях вы можете развести небольшое количество шампуня в теплой воде, нанести его экономно на загрязненный участок и осторожно промокнуть чистой тряпкой, прежде чем смыть водой.

Реклама

Специалист по уборке объясняет, что шампунь содержит поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, чтобы она легче проникала в волокна для удаления грязи и жира. Кроме того, многие шампуни содержат кондиционирующие вещества, которые оставляют поверхности свежими.

Лучше использовать детский шампунь, поскольку он обычно не содержит красителей и ароматизаторов, и вам не нужно беспокоиться о том, что он вызовет изменение цвета или добавит нежелательных ароматов.

Плитка и линолеум

Для дополнительного можно добавлять несколько капель шампуня в воду во время мытья плитки или линолеума. Эксперт говорит, что это обеспечивает дополнительный эффект, который помогает поднять грязь и пыль, когда вам нужно быстрое решение проблемы.

Листья комнатных растений

Если вы заметили слой пыли на листьях комнатных растений, можно использовать шампунь для восстановления их блеска. Добавьте несколько капель шампуня в пульверизатор с водой, опрыскайте листья, а затем осторожно вытрите пыль чистой тканью из микрофибры.

Реклама

Эксперт отмечает, что этот хитрый способ очистки имеет дополнительный бонус: он может помочь держать надоедливых насекомых подальше от ваших комнатных растений.

Нержавеющая сталь и хром

Шампунь творит чудеса на тусклых и грязных поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Будь то раковина или кухонный кран, воспользуйтесь хитрым способом очистки Терли и удалите отпечатки пальцев, пятна от воды и мыльный налет с помощью смеси шампуня и воды.

Кисти для макияжа и щетки для волос

Со временем грязь и жир накапливаются на щетках для макияжа и волос, и шампунь обеспечивает эффективный способ избавиться от грязи.

Для кистей для макияжа лучше использовать детский шампунь, поскольку детский шампунь специально разработан для нежной кожи ребенка и не раздражает его глаза, поэтому вы знаете, что он будет бережно относиться к чувствительной коже.