Это несложно: садовник рассказал, что нужно делать с томатами для хорошего урожая

Помидор / © Associated Press

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Многие пытаются выращивать помидоры: они вкусны, полезны и могут добавить глубины вкуса многим разным блюдам. Но, когда вы пытаетесь их выращивать, не зная всех правил, которых следует соблюдать, ваши ожидания на урожай могут не осуществиться.

Эксперт по садоводству поделился тем, что именно вам нужно сделать, чтобы добиться успеха. Садовод, известный как gardening.with.ish в TikTok, сказал, что есть три правила, которые вам нужно придерживаться, чтобы наблюдать, как ваши помидоры процветают.

Они любят тепло и богатую почву

Помидоры любят постоянное тепло. Поэтому, если климат в вашей зоне не всегда одинаково теплый, вам следует построить для ваших томатов теплицу.

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Он отметил важность использования хорошо перепревшего компоста, чтобы действительно обеспечить их хорошим зарядом питательных веществ.

Обрезайте пасынки

Вам необходимо обрезать или прищипывать маленькие боковые побеги. Если вы этого не сделаете, растение помидора захочет как можно лучше разрастаться, чтобы дать хорошую, здоровую зелень, но мы хотим не зелень, а больше помидоров.

Вы должны создать один главный стебель, который сохранит томат красивым и высоким, и даст хороший, хороший боковой побег с помидорами.

Хорошо поливайте

Хорошо поливать помидоры очень важно. Нужно постоянно поддерживать почву влажной, но хорошо дренированной. Вы также можете использовать подкормку для помидоров.

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