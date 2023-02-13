Это очень просто: британские садоводы рассказали, как сделать лучшее удобрение для роз

Конец зимы и начало весны - время, когда нужно планировать посадку роз. Сажать розы в грунт нужно, как только почва размерзнет настолько, что можно будет выкопать яму. Но тут очень важно сделать все правильно.

Розы следует сажать, когда они находятся в состоянии покоя, что часто приходится на последние недели зимы или первый месяц. Чтобы ваши свежепосаженные розы весной зацвели и летом продолжали радовать вас следующими волнами цветения, вам стоит заранее подумать об их удобрении.

Эксперты в области садоводства рассказали Еxpress.co.uk, как сделать эффективное удобрение для роз, не потратив на него много сил и денег.

Удобрение из банановой кожуры

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Оказывается, самым эффективным и доступным удобрением для роз является кожура банана. По словам эксперта по садоводству, использование банановой кожуры может помочь увеличить количество питательных веществ, необходимых розе, чтобы пережить сезон цветения. Всего две или три банановые шкурки дадут только что посаженным розам значительное преимущество в сезон цветения.

Как приготовить удобрение из банановой кожуры для посадки роз

Приготовить такое удобрение очень просто. Вам нужно порезать кожу банана на мелкие кусочки - и все, удобрение готово. Далее вы должны положить нарезанную банановую кожуру на дно ямы, в которую собираетесь посадить розу, а затем поместить туда куст и добавить компост и почву.

Банановая кожура снабдит вашу розу калием, который может помочь укрепить иммунную систему цветка, что, в свою очередь, может предотвратить появление слабых стеблей и тусклых зеленых листьев.

Шкурка банана также содержат кальций, железо, медь и марганец - вещества, полезные для растений.

После посадки обеспечите растению обильный полив - это поможет расщеплению кожуры и поддержит новый рост.

Как использовать банановую кожуру для роз, которые уже посажены

Еще один способ использовать полезные свойства банановой кожуры, если речь идет о растении, которое уже посажено - положить шкурку на землю рядом с основанием розы — это самый простой способ повысить уровень калия.

Но и в этом случае садоводы рекомендуют измельчить кожуру, потому что это сокращает время, необходимое для ее разложения, что позволяет калию быстрее достичь ваших растений.

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