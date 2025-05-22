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Это очень просто и эффективно: как размножать томаты пасынками
Чтобы не покупать повторно семена или саженцы любимых томатов, можно самостоятельно их рассадить и сделать собственную томатную плантацию.
Блогер Philip Longo | Gardening Coach поделился со своими подписчиками интересной и полезной информацией, как абсолютно бесплатно рассадить помидоры для нового и богатого урожая.
Этот метод работает с абсолютно всеми сортами томатов, а все, что вам нужно – найти необходимые пасынки. Они будут расти между главным стеблем и листом, обычно под углом в 45°. Просто оторвите или отломайте его.
Очаровательно, что пасынок можно сразу сажать в землю или в контейнер для проращивания, пока вы подготовите почву и через несколько дней, пасынок пустит корни и его можно будет пересаживать в сад или огород.
Залог успеха состоит в том, чтобы поддерживать черенки в тепле и влажности во время укоренения.
Выбирайте длинный пасынок, чтобы его стебель можно было глубоко усадить в грунт. И обратите внимание, что чем ниже температура, тем дольше им придется укореняться.
Таким методом можно почти бесконечное количество раз рассаживать любимые томаты.
Это отличный способ поделиться своими любимыми сортами помидоров с друзьями и семьей.
Кстати, недавно мы писали о том, что Томаты любят пиво.
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