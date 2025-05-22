Как просто и быстро рассадить томаты

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Блогер Philip Longo | Gardening Coach поделился со своими подписчиками интересной и полезной информацией, как абсолютно бесплатно рассадить помидоры для нового и богатого урожая.

Этот метод работает с абсолютно всеми сортами томатов, а все, что вам нужно – найти необходимые пасынки. Они будут расти между главным стеблем и листом, обычно под углом в 45°. Просто оторвите или отломайте его.

Очаровательно, что пасынок можно сразу сажать в землю или в контейнер для проращивания, пока вы подготовите почву и через несколько дней, пасынок пустит корни и его можно будет пересаживать в сад или огород.

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Залог успеха состоит в том, чтобы поддерживать черенки в тепле и влажности во время укоренения.

Выбирайте длинный пасынок, чтобы его стебель можно было глубоко усадить в грунт. И обратите внимание, что чем ниже температура, тем дольше им придется укореняться.

Таким методом можно почти бесконечное количество раз рассаживать любимые томаты.

Это отличный способ поделиться своими любимыми сортами помидоров с друзьями и семьей.

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Кстати, недавно мы писали о том, что Томаты любят пиво.

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Дата публикации 16:17, 15.03.24 Количество просмотров 427 Время помидоров: Как лучше всего сеять рассаду?