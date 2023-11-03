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Это очень просто: как приучить своего домашнего питомца к подстриганию когтей

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Это очень просто: как приучить своего домашнего питомца к подстриганию когтей

Как приучить своего домашнего питомца к подстриганию когтей / Фото: Credits

У хозяев часто возникает проблема, связанная с процессом подстригания когтей их домашним любимцам. Следуйте нескольким советам и вы забудете о ней.

В видео на странице двух кавалер кинг-чарльз-спаниелей Космо и Диско в Instagram показали, как можно приучить домашнего любимца к подстриганию когтей. Их владелица Зеня предложила оригинальную идею.

  • Для этого возьмите одну спиральку макарон Фузили, сядьте рядом с вашим любимцем и начните резать ее ножницами для подстригания когтей. Так ваш любимец привыкнет к звуку, убедится, что в этом нет угрозы.
  • Чуть позже можно взять его лапу в вашу руку, которой держите макароны и продолжить подстригать изделие.
  • Когда ваша собака будет себя комфортно чувствовать, можно переходить к подстриганию реальных когтей.

Девушка отметила, что главная цель этой процедуры в достижении взаимопонимания с любимцем.

Владелица Диско и Космо обращает внимание на то, что подход в этом деле должен быть комплексным. Дайте вашему любимцу привыкнуть, будьте терпеливы, не забывайте о нежном контакте с ним, можно делать массаж лап перед стрижкой когтей. Любимец должен доверять вам и не беспокоиться, тогда все удастся.

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Дата публикации
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