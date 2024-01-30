Это очень просто: как размножать драцену верхушечным черенком

Драцена - растение эффектное и достаточно неприхотливое. Если вы хотите иметь не одну, а несколько драцен, вы можете с легкостью размножить ее самостоятельно.

Чтобы размножить драцену, вам не понадобятся специальные условия или приспособления. Это действительно очень просто. Канал Nature показал, как это сделать.

На видео показан один из самых простых способов размножения драцены - верхушечным черенком.

Возьмите острый канцелярский нож и срежьте верхушку одного или нескольких побегов ближе к листьям. Затем сделайте срез косым и посадите ваш черенок в землю, как показано на видео. Хорошо полейте свежепосаженные черенки.

Как размножать драцену верхушечным черенком / Фото: Credits

Через месяц черенки уже дадут хорошие корни, и их можно будет пересадить в горшок побольше.

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