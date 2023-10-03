Это очень просто: как размножить хлорофитум

Если вы хотите увеличить количество комнатных растений не тратя денег, попробуйте размножить хлорофитум. Даже дети или начинающие садоводы могут легко научиться укоренять ростки этого популярного комнатного растения.

В то время, как владельцы земельных участков готовятся к зиме, любители комнатных цветов, тоже не сидят без дела. И, хотя комнатным растениям в скором времени будет нужен отдых, сейчас еще есть время произвести ревизию и подумать над расширением своей оранжереи.

Если вы хотите научиться размножать растения самостоятельно, лучшим вариантом для новичка будет хлорофитум. Вырастить новое растение этого вида очень просто, как это сделать рассказывают специалисты из GardeningKnowHow.

Есть несколько способов вырастить хлорофитум, и оба они просты. Укоренить ростки можно непосредственно в почве, или в воде.

Как укоренять хлорофитум в грунте

Присмотритесь к росткам, свисающим с вашего взрослого растения, и вы увидите маленькие выступы в виде шишечек и крошечные корни на нижней части каждого "хохолка". Вам нужно просто посадить отросток большого в горшок, наполненный любой легкой почвенной смесью с дренажными отверстия на дне. Вы можете не отделять "детеныша" от материнского растения, пока новое растение не укоренится. Убедитесь, что ваш новый питомец достаточно уверенно чувствует себя в собственном горшке и только затем отделите его от родителя, перерезав связующий их побег.

Как размножить хлорофитум / Фото: Credits

Можно отделить новое растение сразу, немедленно отрезав побег, хлорофитумы легко укоренятся в любом случае, но если у вас есть висячее растение-отросток, то последний вариант более предпочтителен.

Как укоренить хлорофитум в воде

Как размножить хлорофитум / Фото: Credits

Посадка хлорофитума в горшечную почву — самый простой и быстрый способ размножить их. Однако, если хотите, вы можете поместить молодое растение в стакан с водой на неделю или две, а затем посадить укоренившийся отросток в горшок с землей. Это лишний шаг, но некоторые предпочитают укоренять новое растение именно так.

Как ухаживать за молодым хлорофитумом

Если вам нужно густое, кустистое растение, посадите в один горшок несколько молодых хлорофитумов. Точно так же, если ваше взрослое растение не такое пышное, как хотелось бы, посадите к нему еще парочку новых отростков.

Поливайте молодые растения по мере необходимости, чтобы почва оставалась слегка влажной, но никогда не мокрой, пока здоровый новый рост не покажет, что растение укоренилось.

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