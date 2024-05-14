Это очень просто: как самостоятельно сделать свечу из апельсина

Знаете ли вы, что для изготовления натуральной цитрусовой свечи можно использовать кожуру апельсина? У него отличный аромат, он нетоксичный и даже предотвращает появление некоторых насекомых.

Такая натуральная свеча из шкурки апельсина создаст уютную и великолепную атмосферу, с необычным ароматом. Для того чтобы ее сделать хватит буквально пяти минут. Она идеально подойдет как для дома, так и для вылазки на природу.

Интересным лайфхаком поделился блогер Levi Jensen.

Вам понадобится:

Апельсин

Оливковое масло

Спички

Как сделать свечу:

Разрежьте апельсин пополам;

Удалите серединку, но сохраните белую ножку внутри – это будет ваш фитиль;

Налейте оливковое масло в апельсин чуть ниже верхушки фитиля;

Подожгите.

Если вы решите накрыть свечу импровизированной "крышечкой" из второй половинки, во время разжигания убедитесь, что она покрыта маслом. Может потребоваться несколько минут, чтобы внутренний хвостик (ваш фитиль) подсох настолько, чтобы воспламениться. Будьте терпеливы!

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