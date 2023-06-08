Это очень просто: надежный способ мгновенно восстановить увядшие помидоры на грядке

Садоводы знают, что иногда помидоры на грядке могут увянуть за одну ночь.

Вырастить урожай помидоров не так легко, за состоянием растений все время нужно наблюдать. И, если что-то не так, быстро реагировать.

Помимо вредителей и болезней на урожайность и качество томатов может повлиять дефицит питательных веществ, нерегулярный полив, плохое опыление и многие другие проблемы. Одна из вещей, которые могут с ними случиться, - это то, что они внезапно начинают увядать. Хорошая новость состоит в том, что их не так уж сложно спасти и оживить. Как это сделать, опытные садоводы рассказали Еxpress.co.uk.

Если ваш помидор внезапно увял, вероятнее всего, ему не хватает воды. Увядший помидор нужно просто хорошо полить.

Если это поможет и причина увядания была в том, что растению просто не хватало воды, вам стоит пересмотреть режим полива, возможно, поливать ваши помидоры стоит чаще и большим количеством воды.

Еще одной причиной увядания может быть недостаток микроэлементов, поэтому не стоит забывать об удобрениях.

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