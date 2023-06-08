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Это очень просто: надежный способ мгновенно восстановить увядшие помидоры на грядке

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
773
Время на прочтение
1 мин
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Это очень просто: надежный способ мгновенно восстановить увядшие помидоры на грядке

Как восстановить увядшие помидоры на грядке / Фото: Credits

Садоводы знают, что иногда помидоры на грядке могут увянуть за одну ночь.

Вырастить урожай помидоров не так легко, за состоянием растений все время нужно наблюдать. И, если что-то не так, быстро реагировать. 

Помимо вредителей и болезней на урожайность и качество томатов может повлиять дефицит питательных веществ, нерегулярный полив, плохое опыление и многие другие проблемы. Одна из вещей, которые могут с ними случиться, - это то, что они внезапно начинают увядать. Хорошая новость состоит в том, что их не так уж сложно спасти и оживить. Как это сделать, опытные садоводы рассказали Еxpress.co.uk

Если ваш помидор внезапно увял, вероятнее всего, ему не хватает воды. Увядший помидор нужно просто хорошо полить. 

Если это поможет и причина увядания была в том, что растению просто не хватало воды, вам стоит пересмотреть режим полива, возможно, поливать ваши помидоры стоит чаще и большим количеством воды. 

Еще одной причиной увядания может быть недостаток микроэлементов, поэтому не стоит забывать об удобрениях. 

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