Это отличная альтернатива газонной траве: как выращивать и ухаживать за белым клевером

Белый клевер / © Credits

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Тем не менее клевер приносит значительную пользу, поскольку обогащает почву азотом, благодаря чему служит прекрасной покровной культурой и «живой мульчей». Её глубокие корни предотвращают уплотнение почвы и эрозию, обеспечивая надёжное почвенное покрытие.

Белый клевер неприхотлив в уходе: он устойчив к засухе, улучшает аэрацию почвы и требует более редкого скашивания, что делает его идеальным для создания клеверных газонов. Кроме того, её очаровательные белые цветы обеспечивают пчел нектаром в конце весны.

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Как ухаживать за клевером, рассказывает The Spruce.

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Клевер ползучий требует минимального ухода. Для достижения наилучших результатов высаживайте его в хорошо дренированную почву в месте с легким затенением и следите за тем, чтобы почва не пересыхала полностью.

Однако, поскольку он растёт довольно агрессивно, может распространиться на те участки сада, где вы этого не хотите. Удаление растения потребует дополнительных усилий по уходу за участком. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем сажать белый клевер, если вы не готовы к тому, что он может заполонить пространство. По крайней мере, не высаживайте его рядом с цветниками.

Клевер ползучий лучше всего растёт в полутени, но может расти и на открытом солнце.

Почва

Растение хорошо развивается на плодородных, хорошо дренированных почвах с уровнем pH от 6 до 7.

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Полив

Клевер ползучий лучше всего растёт на равномерно увлажнённой почве. Он переносит сухую почву, но растёт менее интенсивно, что может быть преимуществом, если вы опасаетесь неконтролируемого распространения растения.

Удобрения

Белый клевер не требует подкормки.

Размножение белого клевера

Белый клевер, как и другие виды клевера, разрастается, пуская побеги, из которых развиваются новые растения. Чтобы размножить белый клевер, отделите эти побеги от материнского растения.

Найдите взрослое растение, от которого отходит боковой побег.

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С помощью садового секатора или ножниц отрежьте побег, отделяя его от материнского растения.

Посадите побег в почву (заглубив его) на выбранном месте и закрепите, прижав землю вокруг него. Затем полейте.

Выращивание белого клевера из семян

Это растение легко выращивается из семян. Лучше всего это делать весной или летом в тёплую погоду. Высевайте семена прямо на участке: разрыхлите почву граблями, просто рассыпьте семена и полейте. Клевер может начать прорастать уже через два-три дня, хотя процесс может длиться и до 7–10 дней в зависимости от температуры. Поддерживайте почву в месте посева влажной.

Распространенные вредители и болезни

Белый клевер известен своей высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Именно это делает её привлекательным выбором для многих ландшафтных дизайнов (при условии, что вас не пугает её способность быстро разрастаться). Она является важным источником пищи для медоносных пчел.

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