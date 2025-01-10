Это следует знать: как правильно пересадить фиалки

Фиалки – это изящные комнатные растения, которые могут радовать вас своим цветением много лет, при условии правильного ухода.

Издание Martha Stewart поделилось полезными советами о том, как пересаживать и разделять эти растения, чтобы они оставались здоровыми и красивыми.

Когда пересаживать фиалки

Пересадка является важной частью ухода за фиалками. Со временем их крона может вырасти до размеров пальмы: нижние листья желтеют и опадают, а верхняя часть продолжает развиваться. Когда расстояние между краем горшка и кроной становится значительным, пора омолодить ваше растение.

Почему это важно

Фиалки могут жить до 50 лет, но для этого нужно создать комфортные условия. По мере роста растение необходимо пересаживать в большие горшки во избежание слишком тесного расположения корней. Если ваши фиалки имеют ослабленный вид, а их листья начинают увядать, это явный сигнал, что пришло время для пересадки.

Фиалки лучше всего чувствуют себя, когда их корни немного тесно прижаты. Поэтому не спешите пересаживать, если ваше растение выглядит здорово.

Как разделить фиалки

Во время пересадки можно разделить фиалку на несколько новых растений.

Легко постучите стенками горшка о твердую поверхность или воспользуйтесь ножом, чтобы отделить почву от краев горшка. Когда растение извлечено из горшка, отрежьте нижнюю треть корневого шарика. Легко стряхните или смойте остатки земли с корней, но старайтесь не повредить их. С помощью острого ножа разделите ее на 2-3 меньшие части, ориентируясь на естественные деления. У каждого нового растения должно быть достаточно корней. Обрежьте бурые, увядшие или поврежденные листья.

Как правильно пересадить фиалки

Пересадка фиалок – это процесс, требующий внимания к деталям.

Подготовьте горшок. Выберите более чистый горшок с хорошим дренажом. Уложите небольшой кусок сетки или керамической посуды на дренажное отверстие. Используйте специальную почву. Половину заполните горшок предварительно смешанным субстратом, предназначенным для фиалок. Лучше всего подойдет легкая, влажная почва с мхом сфагнума и перлитом. Разместите растение. Сделайте углубление в почве, поставьте фиалку в новый горшок, добавьте больше земли, чтобы покрыть корни. Избегайте чрезмерного углубления растения. Обработайте стебель. Если у растения есть оголенный стебель, слегка поскребите его ножом, чтобы удалить кору, которая образуется во время старения.

Как ухаживать за растением после пересадки

Полив. Всегда используйте свежую почву для пересадки. После завершения хорошо полейте растение, но следите, чтобы почва оставалась влажной не дольше 15-20 минут. Если вода задерживается, это признак избыточного полива.

Чистка. Во время пересадки удалите все мертвые или отмирающие листья и стебли. Это будет способствовать новому росту.

Советы:

Фиалки нуждаются в ярком, но рассеянном свете.

Используйте удобрения, специально разработанные для цветущих комнатных растений.

Фиалки цветут почти постоянно. Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать образование новых.

Уход за фиалками не только поддержит их здоровье, но и подарит вам радость от наблюдения за их пышным цветением на протяжении многих лет.

Мы также писали о том, как часто необходимо менять почву в горшках комнатных растений.

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