Это спасет ваши розы: садовод рассказал, как не дать растениям завянуть в жару

Сезон цветения роз в самом разгаре, но из-за жары любимые кусты кажутся скучными из-за пожелтевших листьев и хилых цветков. Как спасти страдающий от знойного лета розарий, рассказывает опытный садовод.

Розы, особенно некоторые более тенелюбивые сорта, могут сильно пострадать жары. У розовых кустов желтеют листья, становится вялыми головки, "горят" лепестки.

Чтобы этого не произошло, предлагаем вам воспользоваться советами Филипа Харкнесса, совладельца Harkness Roses - одного из старейших питомников в Британии, которыми он поделился с читателями Еxpress.co.uk.

Садовый эксперт настаивает на том, что в случае со страдающими от жары розами профилактика важнее лечения, и утверждает, что секрет заключается в создании подходящей среды для ваших растений. Сильное и здоровое растение способно стойко переносить даже длительную жару, поэтому ваша задача сделать все, чтобы ваши розы встретили неблагоприятные погодные условия во всеоружии.

Исключите стресс

Очень важно убедиться, что вашим розам достаточного солнечного света, что они не находятся в слишком темных и густонаселенных другими растениями местах. Если посажены рядом с большой живой изгородью, они будут бороться за воду и свет. Такой стресс сильно ухудшает способность растения сопротивляться неблагоприятным погодным условиям, таким как жара.

Думайте о растениях, как о людях. Они тоже страдают от стресса в жарких, засушливых условиях и при наличии конкуренции.

Как спасти розы от жары / Фото: Credits

Не забывайте о подкормке

Постоянная подкормка имеет решающее значение для поддержания жизнеспособности ваших роз. Филип предлагает раз в две недели жидкие подкормки, а также следить за тем, чтобы вокруг растения была достаточная циркуляция воздуха.

Поливайте утром

Он также приветствует преимущества раннего утреннего полива, особенно для горшечных роз. В этом с ним солидарны практически все опытные садоводы, которые утверждают, что поливать растения нужно ранним утром.

Лечите их

Розы болеют, поэтому с их распространенными недугами нужно своевременно бороться. Черная пятнистость - одна низ самых часто встречающихся инфекций роз - представляет собой переносимый по воздуху грибок, часто появляется после первого цветения, когда защитные силы растения снижаются из-за необходимости продуцировать соцветия. Для профилактики черной пятнистости Филип предлагает гранулированные подкормки в мае и июне, а также внесение удобрений для роз в начале июня. Летняя обрезка также может уменьшить ущерб от черной пятнистости.

Плесень, которая выглядит как белые мучнистые пятна, часто появляется с августа, особенно во влажной атмосфере или когда растение не поливают должным образом во время жарких периодов. Филип говорит, что если ваше растение поражено плесенью, вы должны дать пораженным цветам отцвести, прежде чем обрезать стебель, чтобы помочь растению восстановиться.

Для борьбы с тлей Филипп предлагает использовать чесночный спрей в качестве эффективного средства отпугивания, также можно использовать слабый раствор жидкости для мытья посуды.

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