Это стоит попробовать: топ-5 садоводческих лайфхаков, которые облегчат вам жизнь / © Associated Press

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Даже если у вас всего несколько горшков на балконе, эти проверенные лайфхаки помогут вам сэкономить силы, время и нервы. Блогер и садовница Эрин Беркито на своей странице поделилась собственными любимыми трюками, которые действительно работают.

Работа с рассадой щипцами

И это не шутка, например, обычные щипцы или длинный пинцет (которым часто рассаживают аквариумные растения) — идеальный инструмент для бережной переноски рассады.

Благодаря длинному узкому кончику, щипцы легко подхватывают хрупкие побеги без повреждения корешков.

Особенно удобно работать с небольшими парниками, когда руками сложно что-нибудь подцепить.

Сбор урожая ромашки расческой

Обычная расческа для волос с жидкими зубцами станет вашим новым инструментом сбора цветка ромашки или похожих мелких цветов.

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Просто проведите им по стеблям — головки цветов сами «упадут» в вашу ладонь или миску.

Таким образом вы сохраняете стебель, ускоряете процесс и не перетягиваете руки.

Совет: используйте этот метод для лекарственных или чайных трав, которые нужно сушить — так урожай будет чище.

Легкое извлечение моркови из земли

Каждый, кто хоть раз выращивал морковь, знает это разочарование, когда ее вытаскиваешь, а она ломается. Оказывается, есть маленький секрет.

Перед сбором хорошо увлажните землю, желательно несколько часов до этого.

Затем легонько раскачайте морковку за ботву в разные стороны, как будто «высвобождаете» ее из почвы.

Далее — плавное, вертикальное движение вверх. И морковь ваша.

Совет: если почва слишком глинистая, воспользуйтесь вилкой или ножом для сада — вставьте сбоку, поднимите, и морковь получится легко.

Просеивание — повторное использование старой почвы

Не спешите выбрасывать почву из горшков после завершения сезона.

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Для начала просейте землю через обычное кухонное сито или специальное садовое. Это поможет избавиться от старых корешков, личинок и комков.

Добавьте немного нового компоста, биогумуса или кокосового субстрата для обогащения.

Можно также внести немного древесного угля или песка для легкости и лучшего дренажа.

Совет: дайте почве «отдохнуть» 1-2 недели после обновления, прежде чем снова сажать.

С бананами помидоры быстрее созреют

В конце сезона часто остаются зеленые томаты, не успевающие созреть на кусте. Но не все потеряно.

Сложите их в бумажный пакет или коробку вместе со спелым бананом.

Бананы выделяют этилен — природный газ, стимулирующий созревание плодов.

Храните в теплом, темном месте (не в холодильнике) — через несколько дней помидоры начнут краснеть.

Совет: осматривайте их каждый день, чтобы избежать порчи. Созревшие сразу убирайте.

Секрет успешного садоводства не только в «зеленых пальцах», но и в мелких ухищрениях. Попробуйте эти идеи поделитесь результатами с подругами — пусть садоводство будет не заботой, а настоящим удовольствием.

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