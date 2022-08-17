Это убивает ваши растения: четыре главные ошибки садовода, которые можно совершить в жару

В жаркую погоду работы в саду нужно планировать с особой осторожностью. Если не придерживаться рекомендаций опытных садоводов, можно погубить любимые цветы, кусты и сжечь газон.

Жара, которая не спадает длительное время, может быть чрезвычайно разрушительной для сада, привести к увяданию цветов, сжиганию листьев и высыханию корней. В такие дни есть соблазн увеличить полив, но это может вызвать еще больше проблем, чем решить, предупреждают профессионалы.

Садовый эксперт рассказал Express.co.uk, как помочь саду выжить в жару. Он назвал четыре самые большие ошибки, которые садоводы могут совершить в жару.

Полив

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Самая распространенная ошибка, которую можно совершить во время жары, — это, безусловно, чрезмерный полив, который садоводы практикуют в периоды паники. Но это не только приводит к трате большого количества воды, но и может принести саду больше вреда, чем пользы.

Переувлажнение так же губительно для растений, как и засуха, а в некоторых случаях может оказаться даже более вредным. Чрезмерный полив может сделать почву заболоченной, а это означает, что растение не может поглощать кислород, необходимый для нормального функционирования. Это может вызвать загнивание корней, ограничить количество питательных веществ, которые растение может впитать, и даже убить растение.

Слишком короткая стрижка травы

Вопрос о том, как стричь газон, волнует всех, у кого он имеется. Во время сильной жары есть простой ответ: не стригите его как можно дольше. В жаркую погоду лучше, чтобы трава была не менее 7-8 см в высоту. Более длинная трава отбрасывает тень и позволяет почве сохранить часть влаги, которую она потеряла бы, если бы была короче и полностью подвергалась воздействию солнца.

Многие профессиональные садовники и садоводы оставляют траву в 15-16 см высотой на весь период жары.

Горшки с цветами на солнце

Цветы в горшках и кашпо - украшение сада, но они особенно уязвимы в жаркую погоду. Зато можно легко убрать с солнца, пока не закончится особенно жаркая погода.

В самый разгар солнца и в самое жаркое время дня между 12 и 16 часами переместите горшечные растения в тень и прикройте свежепосаженную зелень.

Однако для стационарных растений этот способ не подойдет. Для них можно использовать затеняющие ткани и сетки - они отлично подходят для этого, также можно использовать простыни или картонные коробки.

Пересадка растений

Самая большая ошибка, которую можно совершить с растениями в жаркую летнюю жару, — это пересадить их. Жаркая погода уже представляет большой риск для растений, а пересадка делает их еще более уязвимыми.

Это правило особенно касается молодых растений, которые имеют хрупкую корневую систему, которая может высохнуть прежде, чем растение успеет окрепнуть на новом месте.

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