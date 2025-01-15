Это уничтожит вашу одежду: 4 разрушительные лайфхака с TikTok

TikTok предлагает множество интересных уловок, но не все они полезны. Некоторые популярные методы стирки могут привести к более быстрому износу вашей одежды, потере цвета или даже повреждению тканей.

Издание Real Simple рассказало о четырех популярных лайфхаках для стирки, которые стали хитами в TikTok, но на самом деле могут испортить вашу одежду. Если вы хотите, чтобы ваш гардероб выглядел идеально, обязательно избегайте этих ошибок.

Замачивание в горячей воде с содой

Хештег #laundrystripping собрал более 182 миллионов просмотров и этот метод кажется настоящим спасением для очищения белья. Но не все так радужно. "Замачивание" белья может быть очень грубым для тканей.

Обычно для этого метода используется горячая вода, которая может повредить ткань, ослабить волокна и привести к усадке. Кроме того, использование соды создает щелочные условия, что еще больше вредит волокнам и может привести к потере цвета.

Что делать взамен: если вы хотите очистить свою одежду, используйте стиральное средство, специально разработанное для этого и выбирайте теплую, а не горячую воду. Это поможет сохранить структуру и цвет тканей.

Изготовление собственных моющих средств

Популярные TikTok-видео, призывающие делать стиральные порошки собственноручно, обещают значительную экономию. Но на самом деле это не столь выгодная идея, как кажется. Они:

Нет эффективности профессиональных стиральных порошков.

Могут оставлять одежду недостаточно чистой.

Не справляются с жесткой водой, которая делает ткани более грубыми.

Не предотвращают повторное отложение грязи, а это может вызвать неприятный запах.

Что делать вместо этого: покупайте готовые стиральные порошки от надежных брендов. Они созданы на основе научных исследований и обеспечивают эффективную стирку даже в сложных условиях.

Смешивание различных стиральных порошков

Кажется, что смешение нескольких видов стиральных порошков может повысить их эффективность. Но это еще один миф.

Продукты для стирки разрабатываются так, чтобы быть стабильными и эффективными в течение указанного периода. При смешивании порошков, созданных для различных задач, это может привести к непредсказуемым химическим реакциям и снижению эффективности.

Что делать: используйте один стиральный порошок, который отвечает вашим потребностям. Если вы хотите усилить очищающее действие, добавьте к стирке средство для предварительного замачивания.

Добавление уксуса

Уксус считается универсальным чистящим и дезодорирующим средством, но его применение для стирки одежды может быть бесполезным. Магазинный уксус имеет низкую концентрацию и для достижения эффекта вам понадобится не менее пяти чашек.

Низкий pH уксуса нейтрализуется почти мгновенно после контакта с водой, что делает его очищающую силу минимальной.

Что делать: используйте специальные продукты для удаления запахов и остатков стирального порошка. Это средство работает как шампунь для вашей одежды — оно не только устраняет запахи и остатки грязи, но и делает ткани более мягкими, яркими и свежими. Подходит даже для спортивной одежды и полотенец.

Следуйте проверенным советам и используйте качественные средства для стирки, чтобы ваш гардероб оставался в отличном состоянии на долгие годы.

Мы также писали о том, как часто нужно стирать одежду.

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