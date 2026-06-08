Этот предмет на кухне может стать причиной пожара: эксперты предупредили об опасности

Удлинитель / © Pixabay

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Использование удлинителей на кухне может привести к серьезной пожарной опасности, особенно если к ним одновременно подключать несколько мощных приборов.

Об этом предупредили эксперты по пожарной безопасности компании Crusader Fire, пишет Express.

По словам специалистов, кухонная техника — чайники, микроволновые печи, аэрогрили, кофемашины, тостеры и миксеры потребляет много электроэнергии. Если несколько таких устройств подключить к одному удлинителю, кабель может перегреться, расплавиться или даже вызвать возгорание.

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Основатель Crusader Group Джонни Смит объяснил, что обычный электрочайник может потреблять около 2800 Вт. Если одновременно включить несколько мощных приборов, нагрузка может превысить предел, на который рассчитано большинство бытовых удлинителей.

"Предохранитель может не сработать сразу, но накопление тепла со временем становится серьезной проблемой", - предупредил эксперт.

Отдельная опасность возникает, если удлинитель намокает, лежит у плиты или проходит по бытовой технике, где может накапливаться тепло.

Помимо риска пожара, перегрузка удлинителя может привести к падению напряжения. Это вредит технике с чувствительной электроникой, в частности кофемашинам и цифровым аэрогрилям, и может сократить срок службы.

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Специалисты советуют не использовать удлинители в качестве постоянного решения для кухни. Если не хватает розеток, лучше обратиться к квалифицированному электрику и установить дополнительные точки питания.

Также эксперты советуют не соединять несколько удлинителей между собой, не прокладывать кабели под коврами или техникой, не игнорировать поврежденные шнуры, следы ожогов или запах перегрева.

В Crusader Fire отмечают: удобство не должно быть важнее безопасности, ведь кухня является одним из самых рискованных мест в доме с точки зрения пожаров.

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