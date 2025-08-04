Ежевика: какую пользу она имеет для здоровья и ее правильное хранение

Ежевика / © Associated Press

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Ежевика дарит здоровье, поддерживает молодость и даже может улучшить настроение. Но как сохранить ее свежесть, когда ягода так нежна и быстро теряет форму, именно об этом говорится в материале издания Real Simple, которое рассказало, почему следует включить ежевику в рацион, а также, как правильно ее хранить в холодильнике и морозильнике.

Польза ежевики

Мощный источник антиоксидантов. Ежевика богата антоцианами — природными пигментами, которые придают ягоде темный фиолетовый цвет. Эти вещества помогают бороться со стрессом, вызванным свободными радикалами, уменьшают воспаление, поддерживают молодость клеток и даже могут снижать риск развития хронических заболеваний.

Витамин С — для кожи и иммунитета . В одной порции ежевики примерно 100 г содержится до 35% суточной нормы витамина С. Это важный компонент для здоровой кожи, выработка коллагена, заживление ран и повышение защитных сил организма.

Витамин К — для крепких костей. Ежевика содержит высокий уровень витамина К, который играет ключевую роль в свертывании крови и минерализации костной ткани. Его дефицит может привести к повышенной ломкости костей.

Клетчатка — для пищеварения и стройной фигуры. Ягода содержит много нерастворимой клетчатки, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника, уменьшает уровень «плохого» холестерина и помогает контролировать аппетит.

Как выбрать идеальную ежевику

Выбирайте ягоды темно-фиолетового, почти чёрного цвета. Спелая ежевика не блестящая, а немного матовая.

Избегайте ягод с красным или недозрелым оттенком, они будут кисловатые по вкусу и уже не созреют после сбора.

Ягодки должны быть мясистыми, не смятыми, без следов плесени или влаги.

Как правильно хранить ежевику

В холодильнике (до 7 дней)

Не мойте ягоды заранее. Влага может ускорить развитие плесени. Храните в контейнере с вентиляцией, лучше в оригинальной упаковке. Если вы пересыпаете, не используйте герметичную тару. Поместите ягоды в отсек для овощей или в «зону свежести» холодильника с низкой влажностью. Употребляйте ежевику в течение недели, чтобы она не потеряла вкус и питательность.

В морозильнике (до года)

Чтобы заморозить ежевику правильно:

Промойте ягоды под проточной водой. Высушите их мягким полотенцем или салфетками. Разложите на доске или противне в один слой и поставьте в морозильник на 2–3 часа. Переложите в контейнер или замораживающий пакет, уберите лишний воздух и плотно закройте. Поверните морозильник. В таком виде ягоды можно хранить до 12 месяцев.

Замороженная ежевика идеально подходит для смузи, выпечки, джемов, соусов, йогуртов или даже в качестве добавки к овсянке.

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Влияние ежевики на женское здоровье

Помогает при ПМС благодаря природным антиоксидантам.

Способствует очищению кожи, уменьшает акне, улучшает цвет лица.

Поддерживает уровень железа, особенно в сочетании с витамином С.

Улучшает когнитивную функцию, благодаря полифенолам стимулирует мозговую активность.

Часто задаваемые вопросы

Сколько может храниться ежевика? На столе — до 1 дня. В холодильнике — до 7 дней. В морозильнике — до 12 месяцев.

Как понять, что ежевика испортилась? Появление слизи, плесени, кисловатый запах — признаки, что ягоды не следует употреблять.

Сохраняются ли полезные свойства после замораживания? Да, хотя текстура немного меняется, питательный профиль остается почти неизменным, особенно витамин К, клетчатка и антиоксиданты.

Ежевика — не только вкусная, но и очень полезная ягода, которая заслуживает своего места в вашем рационе. Она поддерживает иммунитет, кожу, сердце и даже улучшает пищеварение. Главное — хранить ее правильно: не мыть заранее, не перекладывать в герметичные контейнеры и заранее замораживать при необходимости.