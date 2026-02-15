Фарфоровые столешницы на кухне / © Associated Press

Когда мы слышим слово «фарфор», представляются хрупкие чайные сервизы и изящные вазы. Сегодня этот материал выходит за пределы посуды и захватывает кухни и ванные комнаты во всем мире, об этом рассказало издание Real Simple. Фарфоровые столешницы — это сочетание эстетики натурального камня и практичности, сравнимой с кварцем и гранитом.

Что такое фарфоровые столешницы

Фарфор для столешниц — это искусственно созданный материал, который изготавливают из смеси минералов, формируют в плиты и обжигают при сверхвысоких температурах, более 1450°C. Затем плиты полируют, чтобы получить желаемую текстуру и блеск. Этот процесс делает столешницы чрезвычайно прочными, термостойкими и устойчивыми к ультрафиолету.

Прочность и устойчивость

Фарфор выдерживает горячие кастрюли и сковородки без подставок и почти не царапается, только очень острые керамические ножи могут оставить следы. Он даже сильнее гранита, а уход за ним проще, ведь достаточно мыла и воды, иногда мягкого средства для уборки.

Легкий уход и долговечность

В отличие от натурального камня, фарфор не нуждается в повторной герметизации. Он непористый, поэтому пятна практически не появляются. Это делает материал идеальным для тех, кто хочет красоту без лишних хлопот.

Установка

Фарфор легче других материалов и обычно тоньше, это позволяет устанавливать его даже на имеющиеся столешницы. Однако важно доверять монтаж профессионалам, ведь тонкий материал может легко треснуть при самостоятельной установке.

Дизайн и цвета

Как искусственный материал, фарфор может иметь вид любого камня, например, мрамора, гранита или кварца. Вы получаете желаемую эстетику за меньшие деньги и с гораздо большей долговечностью.

Сравнение с кварцем и гранитом

Пятнистость и уход: примерно на уровне кварца.

Прочность: немного ниже кварца, но прочнее гранита.

Термическая стойкость: выше кварца, такая же как у гранита.

Цена: обычно дешевле кварца и гранита, особенно если выбрать плитку.

Фарфоровые столешницы — это сочетание стиля, практичности и долговечности. Они подходят для кухонь любого дизайна, не теряют цвета на солнце и не боятся горячей посуды. Если вы планируете обновление кухни, фарфор может стать вашим лучшим союзником: шикарный вид натурального камня без лишних хлопот и с максимальным комфортом в повседневном использовании.