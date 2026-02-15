- Дата публикации
Фарфоровые столешницы на кухне — эстетика мрамора с прочностью суперматериала
Фарфоровые столешницы становятся настоящим трендом 2026 года, ведь они прочнее гранита, не боятся горячей посуды и не требуют постоянного ухода.
Когда мы слышим слово «фарфор», представляются хрупкие чайные сервизы и изящные вазы. Сегодня этот материал выходит за пределы посуды и захватывает кухни и ванные комнаты во всем мире, об этом рассказало издание Real Simple. Фарфоровые столешницы — это сочетание эстетики натурального камня и практичности, сравнимой с кварцем и гранитом.
Что такое фарфоровые столешницы
Фарфор для столешниц — это искусственно созданный материал, который изготавливают из смеси минералов, формируют в плиты и обжигают при сверхвысоких температурах, более 1450°C. Затем плиты полируют, чтобы получить желаемую текстуру и блеск. Этот процесс делает столешницы чрезвычайно прочными, термостойкими и устойчивыми к ультрафиолету.
Прочность и устойчивость
Фарфор выдерживает горячие кастрюли и сковородки без подставок и почти не царапается, только очень острые керамические ножи могут оставить следы. Он даже сильнее гранита, а уход за ним проще, ведь достаточно мыла и воды, иногда мягкого средства для уборки.
Легкий уход и долговечность
В отличие от натурального камня, фарфор не нуждается в повторной герметизации. Он непористый, поэтому пятна практически не появляются. Это делает материал идеальным для тех, кто хочет красоту без лишних хлопот.
Установка
Фарфор легче других материалов и обычно тоньше, это позволяет устанавливать его даже на имеющиеся столешницы. Однако важно доверять монтаж профессионалам, ведь тонкий материал может легко треснуть при самостоятельной установке.
Дизайн и цвета
Как искусственный материал, фарфор может иметь вид любого камня, например, мрамора, гранита или кварца. Вы получаете желаемую эстетику за меньшие деньги и с гораздо большей долговечностью.
Сравнение с кварцем и гранитом
Пятнистость и уход: примерно на уровне кварца.
Прочность: немного ниже кварца, но прочнее гранита.
Термическая стойкость: выше кварца, такая же как у гранита.
Цена: обычно дешевле кварца и гранита, особенно если выбрать плитку.
Фарфоровые столешницы — это сочетание стиля, практичности и долговечности. Они подходят для кухонь любого дизайна, не теряют цвета на солнце и не боятся горячей посуды. Если вы планируете обновление кухни, фарфор может стать вашим лучшим союзником: шикарный вид натурального камня без лишних хлопот и с максимальным комфортом в повседневном использовании.