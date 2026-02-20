Когда на самом деле начинается весна / © Associated Press

Мы привыкли считать, что весна начинается 1 марта — так говорит метеорология. Но в кельтской традиции весна приходит уже 1 февраля, на праздник Имболк (впоследствии День святой Бригиды). Астрономы же вообще отсчитывают ее от весеннего равноденствия — около 20-21 марта.

Оказывается, что все они правы и одновременно неправы, потому что переход от зимы к весне — это не переключатель, а постепенный процесс. А разные культуры просто выбрали разные маркеры этого перехода, об этом рассказало издание RTÉ.

Весна «глазами природы»

До появления фиксированных дат люди ориентировались на природу. Смена сезонов определялась фенологией — годовым циклом жизни растений и животных:

распускание почек

первые цветы

возвращение перелетных птиц

рождение ягнят

начало полевых работ

В разных частях мира сезоны определялись даже не растениями, а климатическими явлениями, например, таянием снега в горах, приходом муссонов или отступлением морского льда. То есть весна — это всегда локальная история.

Метеорологическая весна

В большинстве стран Европы и Северной Америки весну определяют по температурному принципу.

Зима — самые холодные три месяца (декабрь, январь, февраль).

Весна — март, апрель, май.

Именно поэтому метеорологи считают, что весна начинается 1 марта. Это удобно для науки: фиксированные даты позволяют сравнивать климатические показатели из года в год и анализировать изменения климата. Именно этим пользуются службы погоды. Но вопрос остается открытым, чувствуем ли мы весну только по температуре.

Славянский и языческий взгляд

В славянской традиции весна никогда не была лишь датой, это был процесс пробуждения мира, за которым внимательно наблюдали поколения. Наши предки ориентировались не на календарь, а на солнце, землю, воду и поведение природы. Весна начиналась тогда, когда:

день заметно удлинялся

таял снег и «открывалась» земля

возвращались птицы

появлялись первые ростки и проталины

В языческом мировоззрении славян ключевым был солнечный цикл. Солнце считалось живой силой, которая буквально «оживляет» мир после зимнего сна. Именно поэтому важной точкой считалось весеннее равноденствие, около 20-21 марта, — момент, когда день и ночь уравниваются, а свет окончательно начинает побеждать тьму.

Но в то же время в народном календаре весну «встречали» значительно раньше — уже в конце февраля или в начале марта. Этот период сопровождался обрядами призывания весны:

пением веснянок и гаивок

выпеканием обрядового печенья в форме птиц

символическим «изгнанием зимы»

В украинской традиции существовало четкое понимание, что свет приходит раньше, чем тепло. Февраль еще мог быть холодным, но солнце уже светило иначе: выше, ярче и дольше. Именно это считалось знаком начала весеннего цикла.

Почему свет и тепло не совпадают

Температура растет из-за увеличения света, однако между максимумом света и максимумом тепла есть задержка примерно в один месяц. Причина этого проста, ведь Земля и океаны нагреваются постепенно.

Представьте духовку, вы включили ее на максимум на три часа. Горячее будет не в первую минуту, а ближе к концу и даже после выключения тепло еще будет держаться. Так же и планета. Света становится больше в феврале, но настоящее тепло мы чувствуем позже.

На что ориентироваться

Должна ли зима быть самой темной и холодной порой года, ответ зависит от того, что для вас важнее:

утренний свет, который уже несет надежду

или первые теплые дни

Культурно мы часто «включаем» весну еще в феврале — с первым солнцем, тюльпанами в супермаркетах и планами на новый сезон. Метеорологически — она приходит в марте, а вот астрономически — только в день равноденствия. Все эти варианты имеют основания для существования.

Весна — это не дата в календаре, а ощущение перехода. Она может начаться в феврале, когда свет возвращается, или в марте, когда меняется статистика температур, или даже в день, когда вы впервые почувствуете теплый воздух на лице.