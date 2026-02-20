- Дата публикации
Февраль или март — когда на самом деле начинается весна
Вопрос о начале весны — это не только романтика первых цветов, но и наука, культура и даже география. Давайте разберемся, почему разные календари дают разные ответы и почему все они по-своему правильные.
Мы привыкли считать, что весна начинается 1 марта — так говорит метеорология. Но в кельтской традиции весна приходит уже 1 февраля, на праздник Имболк (впоследствии День святой Бригиды). Астрономы же вообще отсчитывают ее от весеннего равноденствия — около 20-21 марта.
Оказывается, что все они правы и одновременно неправы, потому что переход от зимы к весне — это не переключатель, а постепенный процесс. А разные культуры просто выбрали разные маркеры этого перехода, об этом рассказало издание RTÉ.
Весна «глазами природы»
До появления фиксированных дат люди ориентировались на природу. Смена сезонов определялась фенологией — годовым циклом жизни растений и животных:
распускание почек
первые цветы
возвращение перелетных птиц
рождение ягнят
начало полевых работ
В разных частях мира сезоны определялись даже не растениями, а климатическими явлениями, например, таянием снега в горах, приходом муссонов или отступлением морского льда. То есть весна — это всегда локальная история.
Метеорологическая весна
В большинстве стран Европы и Северной Америки весну определяют по температурному принципу.
Зима — самые холодные три месяца (декабрь, январь, февраль).
Весна — март, апрель, май.
Именно поэтому метеорологи считают, что весна начинается 1 марта. Это удобно для науки: фиксированные даты позволяют сравнивать климатические показатели из года в год и анализировать изменения климата. Именно этим пользуются службы погоды. Но вопрос остается открытым, чувствуем ли мы весну только по температуре.
Славянский и языческий взгляд
В славянской традиции весна никогда не была лишь датой, это был процесс пробуждения мира, за которым внимательно наблюдали поколения. Наши предки ориентировались не на календарь, а на солнце, землю, воду и поведение природы. Весна начиналась тогда, когда:
день заметно удлинялся
таял снег и «открывалась» земля
возвращались птицы
появлялись первые ростки и проталины
В языческом мировоззрении славян ключевым был солнечный цикл. Солнце считалось живой силой, которая буквально «оживляет» мир после зимнего сна. Именно поэтому важной точкой считалось весеннее равноденствие, около 20-21 марта, — момент, когда день и ночь уравниваются, а свет окончательно начинает побеждать тьму.
Но в то же время в народном календаре весну «встречали» значительно раньше — уже в конце февраля или в начале марта. Этот период сопровождался обрядами призывания весны:
пением веснянок и гаивок
выпеканием обрядового печенья в форме птиц
символическим «изгнанием зимы»
В украинской традиции существовало четкое понимание, что свет приходит раньше, чем тепло. Февраль еще мог быть холодным, но солнце уже светило иначе: выше, ярче и дольше. Именно это считалось знаком начала весеннего цикла.
Почему свет и тепло не совпадают
Температура растет из-за увеличения света, однако между максимумом света и максимумом тепла есть задержка примерно в один месяц. Причина этого проста, ведь Земля и океаны нагреваются постепенно.
Представьте духовку, вы включили ее на максимум на три часа. Горячее будет не в первую минуту, а ближе к концу и даже после выключения тепло еще будет держаться. Так же и планета. Света становится больше в феврале, но настоящее тепло мы чувствуем позже.
На что ориентироваться
Должна ли зима быть самой темной и холодной порой года, ответ зависит от того, что для вас важнее:
утренний свет, который уже несет надежду
или первые теплые дни
Культурно мы часто «включаем» весну еще в феврале — с первым солнцем, тюльпанами в супермаркетах и планами на новый сезон. Метеорологически — она приходит в марте, а вот астрономически — только в день равноденствия. Все эти варианты имеют основания для существования.
Весна — это не дата в календаре, а ощущение перехода. Она может начаться в феврале, когда свет возвращается, или в марте, когда меняется статистика температур, или даже в день, когда вы впервые почувствуете теплый воздух на лице.