Флористические тренды 2026: растения, которые принесут удачу и радость в ваш дом

Денежное дерево / © Credits

Если вы планируете освежить интерьер, обратите внимание на трендовые растение и цветок 2026 года, оба имеют символическое значение и стильный вид, об этом рассказало издание Real Simple.

Денежное дерево или толстянка яйцевидная

Денежное дерево — низкозатратное, но эффектное комнатное растение, которое не только украшает пространство, но и, по восточным традициям, приносит удачу и процветание. В фэн-шуй его считают источником положительной энергии, а пятилопастные листья символизируют пять элементов баланса:

Дерево: рост, жизненная сила, творчество, новые начала

Огонь: страсть, энергия, трансформация

Земля: стабильность, баланс, подпитка

Металл: четкость, концентрация, организованность

Вода: поток, изобилие, интуиция, спокойствие

На 2026 год выбрали денежное дерево, потому что оно символизирует надежду, положительную энергию и веру в добрые перемены. Люди стремятся к ощущению стабильности и счастья, а это дерево дарит оба эти ощущения. Оно устойчивое, пышное и связано с удачей и процветанием — идеальный выбор для нового года.

Уход за растением

Денежное дерево очень неприхотливое:

Ставьте его под ярким, но рассеянным светом.

Поливайте только тогда, когда почва высохла.

Используйте почву с хорошим дренажем, чтобы избежать загнивания корней.

Оптимальная температура: 16-24 °C.

Даже новичок в уходе за растениями сможет успешно вырастить эту красавицу.

Дельфиний

Вместе с растением года выбран и цветок — дельфиниум. Его высокие, изящные стебли с голубыми и лавандовыми лепестками добавляют высоты и драматичности любой композиции.

Дельфиний естественно привлекает взгляд вверх, что символизирует желание роста, ясности и оптимизма. Его оттенки голубого напоминают спокойствие океана и ясное небо, а высота создает ощущение движения вперед и поддержки.

Дельфиний идеально подходит для празднования личных достижений, моментов исцеления и новых начинаний. Его скульптурная форма прекрасно сочетается с другими цветами в композициях, создает воздушные и стильные букеты, которые сейчас в тренде.

Оба растения не только эстетически привлекательны, они несут символику: удачу, процветание, спокойствие, оптимизм и вдохновение для новых начинаний. Когда вы добавляете их в свой дом, вы не только освежите интерьер, но и создадите атмосферу, которая вдохновляет и успокаивает одновременно.

Итак, если вы хотите, чтобы 2026 год был продуктивным, гармоничным и ярким, найдите в своем доме место для денежного дерева и дельфиния, ведь они точно не оставят вас равнодушными.