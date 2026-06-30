Французские бульдоги / © Associated Press

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Французские бульдоги уже который год подряд удерживают звание самой популярной породы собак в мире. Их любят за компактность, очарование и невероятный характер, сочетающий в себе кротость, преданность и легкий упрямство, об этом рассказало издание Good Housekeeping. Именно их «сбалансированный нрав», привязанность к человеку и адаптивность делают их идеальными для жизни в городе и пригороде. Но за этим милым образом скрывается гораздо больше интересных фактов, чем может показаться на первый взгляд.

Они вовсе не французы

Несмотря на название, французские бульдоги происходят не из Франции, а из Великобритании. В XIX веке мастера кружевного дела из Ноттингема вывели миниатюрную версию бульдога в качестве собаки-компаньона. Во время промышленной революции часть из них переехала во Францию вместе со своими питомцами, поэтому именно там порода обрела свою «французскую» славу.

Их знаменитые уши не всегда такие

Те самые узнаваемые «летучие мышиные ушки» появились не сразу. Французские бульдоги рождаются с мягкими, опущенными ушками. У некоторых они поднимаются уже в 4 недели, у других — только после 10 недель или даже позже. Каждый «дизайн» щенка раскрывается в своём собственном темпе.

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Они не просто лают

Французы — это отдельный жанр общения. Вместо классического «гав» они могут издавать драматические звуки — от высоких криков до почти «птичьих» нот. А ещё у них есть фирменное обратное чихание, которое звучит так, будто собака задыхается, хотя на самом деле это особенность породы, связанная с короткой мордочкой.

Они не предназначены для плавания

Их крепкие тела, большие головы и плотное телосложение выглядят очаровательно, но есть побочный эффект. Французы плохо плавают из-за плотных костей, массивной передней части тела и коротких дыхательных путей. Поэтому глубокая вода для них — опасная зона. Максимум, что им подходит, — легкое «опускание лап».

Жара — их главный враг

Французские бульдоги относятся к брахицефальным породам — то есть имеют плоскую морду и короткий нос. Из-за этого они хуже регулируют температуру тела. В жару они быстро перегреваются, а учащённое дыхание может вызвать брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей (BOAS). Именно поэтому за ними нужно внимательно следить в тёплую погоду.

Они вошли в историю искусства

В Париже 1890-х годов французские бульдоги были почти такими же привычными, как танцовщицы кабаре на Монмартре. Они сопровождали женщин из богемного мира, даже попадали на полотна художника Анри де Тулуз-Лотрека, который изображал ночную жизнь города. Так эти собаки стали частью художественной истории Парижа.

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Французский бульдог был даже на «Титанике»

Среди пассажиров легендарного лайнера был и французский бульдог по кличке Gamin de Pycombe — чемпион своей породы. К сожалению, он стал одной из жертв катастрофы. По легенде, его даже можно увидеть в удалённой сцене фильма «Титаник», где собака бежит по ледяной воде рядом с Джеком и Роуз.

Французские бульдоги — это не просто модная тенденция или милая внешность, это порода с неожиданными британскими корнями, королевскими связями, богатой историей и даже упоминанием в легенде о «Титанике». Они не идеальные пловцы и не любят жару, зато прекрасно могут влюбить в себя с первого взгляда и, кажется, именно за это их и обожает весь мир.

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