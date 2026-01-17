- Дата публикации
Френч-пресс или капельный кофе — какой способ заваривания лучше
Утренний кофе — больше, чем напиток. Это ритуал, пауза перед стартом дня и маленький акт заботы о себе. Но что выбрать: насыщенный кофе из френч-пресса или быстрый и чистый капельный кофе из автоматической машины.
Ценители кофе могут часами спорить о зернах, помоле и температуре воды. Но один из самых частых выборов — френч-пресс или капельный кофе. Оба способа просты, не требуют сложных навыков и доступны почти каждому.
Оба метода могут порадовать вас отличным кофе. Все зависит от того, что для вас важнее — вкус, время или удобство, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Френч-пресс
Френч-пресс — это про осознанность. Вскипятить воду, залить молотый кофе, дать ему настояться, медленно опустить поршень. Здесь нет кнопки «старт» и именно это привлекает многих.
В мире постоянной спешки такой процесс становится формой медитации. Это 10-15 мин, которые вы посвящаете только себе.
Почему у френч-пресса такой насыщенный вкус
Металлический фильтр пропускает кофейные масла и мелкие частицы, которые создают более глубокий, «телесный» вкус
Полная экстракция: весь кофе контактирует с водой одновременно, без потери ароматических компонентов
Больше текстуры: напиток получается более плотным, с выразительным послевкусием
Это идеальный вариант для тех, кому нравятся сложные и многослойные вкусы.
Нюансы
Осадок в чашке — не всем по душе
Риск горечи, если передержать кофе
Сложнее мытья: металлическая сетка и гуща требуют больше усилий
Френч-пресс — для тех, кто ценит процесс не меньше результата.
Капельный кофе
Капельный кофе — абсолютный фаворит утренников «на скорую руку». Нажать кнопку или запрограммировать таймер и через несколько минут у вас готова чашка. Удобство — суперсила капельного способа заваривания. Он идеален для ежедневного ритма.
Какой вкус у капельного кофе
Более чистый профиль без осадка
Более легкая текстура, менее насыщенная, чем во френч-прессе
Бумажный фильтр задерживает часть масел и делает вкус более мягким
Это выбор для тех, кому нравится прозрачный, сбалансированный кофе без «сюрпризов» в чашке.
Здоровье
Интересный факт: бумажные фильтры в капельном кофе задерживают дитерпены — природные масляные соединения, которые могут повышать уровень LDL-холестерина у некоторых людей.
Именно поэтому врачи иногда советуют людям с высоким холестерином выбирать кофе с бумажным фильтром. В то же время эксперты отмечают, что это индивидуально и френч-пресс не является «вредным» сам по себе.
Френч-пресс — если вы любите глубокий вкус, ритуалы и неспешные утра
Капельный кофе — если цените скорость, чистоту вкуса и стабильность
В конце концов, лучший кофе — тот, который вписывается в вашу жизнь.
Френч-пресс и капельный кофе не соперники, а два разных настроения. Один — о медленном удовольствии и глубине, другой — о комфорте и ритме современной жизни.