Френч-пресс или капельный кофе - какой способ заваривания лучше / © Credits

Ценители кофе могут часами спорить о зернах, помоле и температуре воды. Но один из самых частых выборов — френч-пресс или капельный кофе. Оба способа просты, не требуют сложных навыков и доступны почти каждому.

Оба метода могут порадовать вас отличным кофе. Все зависит от того, что для вас важнее — вкус, время или удобство, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Френч-пресс

Френч-пресс — это про осознанность. Вскипятить воду, залить молотый кофе, дать ему настояться, медленно опустить поршень. Здесь нет кнопки «старт» и именно это привлекает многих.

В мире постоянной спешки такой процесс становится формой медитации. Это 10-15 мин, которые вы посвящаете только себе.

Почему у френч-пресса такой насыщенный вкус

Металлический фильтр пропускает кофейные масла и мелкие частицы, которые создают более глубокий, «телесный» вкус

Полная экстракция: весь кофе контактирует с водой одновременно, без потери ароматических компонентов

Больше текстуры: напиток получается более плотным, с выразительным послевкусием

Это идеальный вариант для тех, кому нравятся сложные и многослойные вкусы.

Нюансы

Осадок в чашке — не всем по душе

Риск горечи, если передержать кофе

Сложнее мытья: металлическая сетка и гуща требуют больше усилий

Френч-пресс — для тех, кто ценит процесс не меньше результата.

Капельный кофе

Капельный кофе — абсолютный фаворит утренников «на скорую руку». Нажать кнопку или запрограммировать таймер и через несколько минут у вас готова чашка. Удобство — суперсила капельного способа заваривания. Он идеален для ежедневного ритма.

Какой вкус у капельного кофе

Более чистый профиль без осадка

Более легкая текстура, менее насыщенная, чем во френч-прессе

Бумажный фильтр задерживает часть масел и делает вкус более мягким

Это выбор для тех, кому нравится прозрачный, сбалансированный кофе без «сюрпризов» в чашке.

Здоровье

Интересный факт: бумажные фильтры в капельном кофе задерживают дитерпены — природные масляные соединения, которые могут повышать уровень LDL-холестерина у некоторых людей.

Именно поэтому врачи иногда советуют людям с высоким холестерином выбирать кофе с бумажным фильтром. В то же время эксперты отмечают, что это индивидуально и френч-пресс не является «вредным» сам по себе.

Френч-пресс — если вы любите глубокий вкус, ритуалы и неспешные утра

Капельный кофе — если цените скорость, чистоту вкуса и стабильность

В конце концов, лучший кофе — тот, который вписывается в вашу жизнь.

Френч-пресс и капельный кофе не соперники, а два разных настроения. Один — о медленном удовольствии и глубине, другой — о комфорте и ритме современной жизни.