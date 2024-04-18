Фунчоза с курицей и овощами: популярный рецепт азиатской кухни

Фунчоза – традиционное блюдо азиатской кухни, ее еще называют стеклянной лапшой. Она не разваривается, а после приготовления становится прозрачной, как будто стеклянной, но при этом мягкой.
Для приготовления куриное мясо обжарьте с болгарским перцем, луком и морковью, затем соедините с готовой лапшой, приправами, соевым соусом, свежими огурцами и зеленью.
Ингредиенты
- фунчоза
- 200 г
- куриное филе
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- огурец свежий
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- соевый соус
- 4 ст. л.
- растительное масло
- 50 г
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- перец
- кунжут
- Фунчозу залейте кипятком и оставьте на пять минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте под холодной водой. Оставьте в дуршлаге, чтобы жидкость стекла.
- Куриное филе промойте и обсушите. Нарежьте соломкой.
- Овощи промойте и очистите.
- Лук нарежьте полукольцами. Перец болгарский соломкой, морковь натрите на терку по-корейски. Чеснок и зелень измельчите.
- Огурцы нарежьте соломкой.
- На раскаленную сковороду налейте половину растительного масла. Выложите куриное филе и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Переложите в миску и закройте. В эту сковороду добавьте растительное масло.
- Выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте на среднем огне до мягкости. Добавьте болгарский перец, соевый соус, паприку, черный перец, посолите и обжарьте еще все пять минут.
- Соедините куриное филе, обжаренные овощи, зелень, огурцы и фунчозу. Перемешайте. Выложите на тарелку и посыпьте кунжутом.
Советы:
- Куриное мясо можно использовать любое.
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