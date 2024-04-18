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Фунчоза с курицей и овощами: популярный рецепт азиатской кухни

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
113 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
2 мин
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Фунчоза с курицей и овощами: популярный рецепт азиатской кухни

Фунчоза с курицей и овощами / Фото: Credits

Фунчоза – традиционное блюдо азиатской кухни, ее еще называют стеклянной лапшой. Она не разваривается, а после приготовления становится прозрачной, как будто стеклянной, но при этом мягкой. 

Для приготовления куриное мясо обжарьте с болгарским перцем, луком и морковью, затем соедините с готовой лапшой, приправами, соевым соусом, свежими огурцами и зеленью.

Ингредиенты

фунчоза
200 г
куриное филе
400 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
огурец свежий
2 шт.
чеснок
3 зубчика
соевый соус
4 ст. л.
растительное масло
50 г
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
перец
кунжут
  1. Фунчозу залейте кипятком  и оставьте на пять минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте под холодной водой. Оставьте в дуршлаге, чтобы жидкость стекла.
  2. Куриное филе промойте и обсушите. Нарежьте соломкой.
  3. Овощи промойте и очистите. 
  4. Лук нарежьте полукольцами. Перец болгарский соломкой, морковь натрите на терку по-корейски. Чеснок и зелень измельчите.
  5. Огурцы нарежьте соломкой.
  6. На раскаленную сковороду налейте половину растительного масла. Выложите куриное филе и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Переложите в миску и закройте. В эту сковороду добавьте растительное масло.
  7. Выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте на среднем огне до мягкости. Добавьте болгарский перец, соевый соус, паприку, черный перец, посолите и обжарьте еще все пять минут.
  8. Соедините куриное филе, обжаренные овощи, зелень, огурцы и фунчозу. Перемешайте. Выложите на тарелку и посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Куриное мясо можно использовать любое.

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