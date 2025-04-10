Космические пасхальные крашенки: простой способ окрашивания яиц

Космические пасхальные крашенки / © Associated Press

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Если вы ищете необычный, но простой способ создать эффектные пасхальные яйца, обратите внимание на естественную окраску из каркаде. Благодаря этой технике яйца приобретают потрясающий космический вид — от нежного бирюзового до насыщенного глубокого синего, с перламутровым или «галактическим» эффектом. Как правильно все сделать, рассказали на странице tanyashlikhtenko.

Что нужно для покраски:

Сушеный каркаде чай 80 г

Соль 1 ст. л

Уксус (9%) 2 ст. л

Вода 1л

Белые куриные яйца

Масло (подсолнечное или оливковое)

Каркаде — это высушенные цветы гибискуса. Они содержат природные красители — антоцианы, которые изменяют цвет в зависимости от уровня кислотности. В сочетании с уксусом они дают холодный сине-фиолетовый оттенок, прекрасно ложащийся на скорлупу яиц.

Что делать

В кастрюлю высыпьте 80 г цветов каркаде, добавьте литр воды, 1 ст. л соли и 2 ст. л уксуса. Соль укрепит скорлупу во время варки, а уксус поможет красителю лучше закрепиться.

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Способ 1 — Варить в настое:

Опустите сырые яйца без трещин в подготовленный настой и доведите до кипения. Варите 8–10 мин (если хотите мягкий синий оттенок — вынимайте раньше, через 5 мин после закипания). Затем оставьте яйца в настое еще на 30-90 мин — чем дольше они будут лежать в жидкости, тем глубже цвет. В конце осторожно извлеките их и просушите на бумажном полотенце.

Способ 2 — Окрашивание уже сваренных яиц:

Сварите яйца обычным способом, остудите, очистите или оставьте в скорлупе. Затем поместите в теплый или охлажденный отвар каркаде (не горячий, чтобы скорлупа не треснула) на желаемое время. Этот способ более точно позволяет контролировать насыщенность цвета.

Советы:

Светлый голубой: добьетесь, если яйцо пролежит в настое около 5 мин.

Насыщенный «галактический» синий: держите яйца в настое 1,5–2 часа.

Натуральный градиент: погружайте яйцо в отвар частично или на разное время — так образуются естественные цветовые переходы.

Масляный блеск: чтобы яйца красиво сверкали, слегка смажьте их маслом после высыхания. Это придаст им эффект перламутра.

В то время, когда рукотворные традиции приобретают особую ценность, такие простые, но изящные техники как окраска яиц каркаде, помогают почувствовать дух праздника, создать уют и наполнить дом красотой. Это еще и прекрасная возможность привлечь к подготовке детей или устроить веселое творческое предпасхальное чаепитие.

Пусть ваша Пасха будет вкусной, красочной и вдохновенной!