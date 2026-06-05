Газон больше не в моде: почему "луговой сад" становится главным трендом современности

Луговой сад / © Associated Press

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Классический газон давно стал неотъемлемой частью загородной жизни. Однако за его безупречным видом скрывается немалая экологическая цена. Для поддержания густой зеленой травы нужны большие объемы воды, регулярное кошение и использование удобрений и средств защиты растений, об этом рассказало издание Real Simple.

Именно поэтому все больше владельцев домов ищут альтернативу, которая сочетала бы эстетику, практичность и заботу о природе.

Что такое луговой сад

Это компромисс между традиционным газоном и дикой природной лужайкой. Вместо того чтобы регулярно подстригать весь участок, часть территории оставляют для естественного роста трав и цветов, а ухоженный вид пространству придают благодаря аккуратно выкошенным тропинкам и границам.

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Именно такой подход продвигает современное садоводство. Большинство огородников считает, что будущее пригородов — не за сплошными газонами, а за более разнообразными природными пространствами.

Многие люди готовы отказаться от привычных решений, но часто просто не видят практической альтернативы. Луговой сад становится своеобразным мостиком между традиционными представлениями об ухоженном дворе и современными экологическими подходами.

Почему этот тренд набирает популярность

Главное преимущество луговых садов — их многофункциональность. Они позволяют сохранить привычную структуру двора, но одновременно создают среду для жизни опылителей, птиц и полезных насекомых:

меньшее потребление воды

сокращение использования удобрений и пестицидов

поддержка пчел, бабочек и других опылителей

увеличение биоразнообразия на участке

меньшая потребность в регулярном кошении

более естественный и современный вид сада

Кроме того, такой ландшафт выглядит значительно интереснее однообразного газона. В течение сезона он постоянно меняется, наполняет пространство новыми цветами, текстурами и ароматами.

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Как создать луговой сад

Процесс требует времени, но не является слишком сложным. Весной и летом на участке выкашивают будущие тропы и декоративные границы, тогда как другие части оставляют расти естественным образом. В течение сезона эти зоны не трогают, позволяют травам формировать будущую луговую структуру.

Осенью траву в этих местах скашивают, после чего верхний слой почвы, примерно на глубину до полутора сантиметров, разрыхляют и высевают семена местных полевых цветов.

Среди растений, которые часто используют для таких проектов, — рудбекия, монарда, декоративные аллиумы и астры. В результате появляется живописное пространство, где привычные изумрудные дорожки плавно переплетаются с высокими травами и сезонным цветением.

Единственный минус

Как и многие хорошие вещи в природе, луговой сад не создается за один день. Если традиционное озеленение дает почти мгновенный результат, то новый формат требует терпения.

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Полноценный вид такой ландшафт приобретает лишь через несколько месяцев, а иногда и через год после начала работ. Именно поэтому этот метод подходит тем, кто готов мыслить долгосрочно и воспринимать сад как живую экосистему, а не статичную декорацию.

Мировой тренд на луговые сады демонстрирует, как меняется наше отношение к красоте и комфорту. Сегодня ухоженное пространство — это уже не обязательно идеально ровный газон. Зато все большую ценность приобретают естественность, экологичность и гармония с окружающей средой.

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