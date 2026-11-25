Винтажный декор / © ТСН

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В последнее время винтаж в интерьере становится всё более популярным трендом. Но где же можно приобрести антикварные элементы домашнего декора?

Good Housekeeping приводит результаты исследования компании Embroidery Legacy, которая определила лучшие города, где можно приобрести винтажные вещи.

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Авторы исследования сравнили 45 направлений по всему миру, учитывая такие факторы, как наличие антикварных лавок и магазинов подержанных товаров вблизи центра города, а также количество дней в месяце, когда работают главные блошиные рынки.

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Также учитывалось, имеется ли в данной местности признанное традиционное ремесленное наследие — это позволяет обнаружить поистине уникальные культурные артефакты. Вот города, возглавившие этот список.

Париж

Этот город занял первое место — здесь насчитывается 351 антикварный рынок и магазин подержанных вещей.

Лондон

Британцы также хорошо разбираются в торговле подержанными товарами. Здесь вы найдете около 243 мест, где можно приобрести винтажные сокровища.

Токио

Путешествие в Азию становится ещё более привлекательным, если узнать, что в этом городе есть 155 различных мест, где можно купить винтажные вещи.

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Киото и Осака

Если вы оказались в этом регионе, стоит запланировать поездку в соседние города — Киото и Осаку. Вместе они предлагают 153 места, где можно найти винтажные товары.

Нью-Йорк

«Большое яблоко» также богато винтажными сокровищами — здесь есть 89 рынков, которые обязательно стоит посетить.

Барселона

В перерывах между дегустацией тапас вы можете прогуляться по примерно 42 магазинам подержанных вещей.

Флоренция

В этом прекрасном городе вы сможете удовлетворить свою страсть к винтажу, посетив около 38 антикварных лавок и магазинов подержанных товаров.

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Стамбул

Нас совершенно не удивляет присутствие этого города в списке. Здесь можно найти великолепные ковры, керамику, текстиль и другие изделия, а также посетить 36 мест, где представлены винтажные экземпляры этих вещей.

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