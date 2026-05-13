270
2 мин

Где нельзя сажать томаты — места, которые могут испортить ваш урожай

Даже самые сильные саженцы томатов могут потерять потенциал, если выбрать для них неудачное место. Избыток тени, плохой дренаж или неправильное соседство способны превратить перспективный урожай в разочарование.

Станислава Бондаренко
© lady.tsn.ua

Как отмечают специалисты, в частности Деймон Абди и Анкит К. Сингх, томаты хоть и считаются неприхотливой культурой, но очень чувствительны к среде.

Неправильное место посадки может повлечь замедленный рост, грибковые заболевания, вредителей и слабое плодоношение. И именно поэтому выбор участка — это не формальность, а ключ к щедрому урожаю, об этом рассказало издание Martha Stewart.

  1. Низинные участки. Места, где накапливается вода или плохо дренируется почва, являются одними из худших для томатов. Избыток влаги может вызвать корневую гниль и развитие болезней.

  2. Зоны с недостаточным светом. Томаты нуждаются в 6-8 часах солнца ежедневно. В тени они вытягиваются, становятся слабыми и дают значительно меньше плодов.

  3. Место, где они росли в прошлом году. Повторная посадка на одном и том же участке повышает риск накопления болезней и вредителей, в частности таких как вертициллезное увядание или ранняя гниль.

  4. Слишком плотная посадка. Плохая циркуляция воздуха создает идеальные условия для болезней. Кроме того, растения начинают конкурировать за воду и питательные вещества.

  5. Маленькие грядки и тесные контейнеры. Ограниченное пространство сдерживает развитие корневой системы. В результате падает урожайность и повышается риск болезней.

  6. Рядом со зданиями. Стены могут затенять растения или создавать перегрев. Также вода после дождей или полива может накапливаться возле фундамента и вызывать переувлажнение.

  7. На бедных или уплотненных почвах. Песчаные почвы быстро теряют влагу и питательные вещества, а уплотненные — плохо пропускают воду и воздух. Оба варианта тормозят развитие корней и плодов.

  8. В зонах с высоким риском вредителей. Места возле компостных куч, старых растительных остатков или сорняков привлекают тлю, белокрылку и томатную гусеницу.

  9. Там, где нет стабильного доступа к воде. Неравномерный полив может вызвать растрескивание плодов и вершинную гниль. Томаты нуждаются в регулярном увлажнении, особенно во время плодоношения.

  10. Под деревьями. Тень, падение листьев и помет птиц — не лучшая среда для томатов. Отдельно следует избегать посадки у черного ореха, потому что он выделяет юглон — вещество, токсичное для томатов.

Томаты могут быть настоящим украшением летнего сада, но только тогда, когда их пространство продумано до деталей. Как отмечают эксперты, успешный урожай начинается с одного простого решения: не где сажать, а где не сажать. И именно эта внимательность к пространству превращает обычный огород в систему, которая работает на вас.

