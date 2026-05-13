Где нельзя сажать томаты и где нельзя сажать томаты / © lady.tsn.ua

Реклама

Как отмечают специалисты, в частности Деймон Абди и Анкит К. Сингх, томаты хоть и считаются неприхотливой культурой, но очень чувствительны к среде.

Неправильное место посадки может повлечь замедленный рост, грибковые заболевания, вредителей и слабое плодоношение. И именно поэтому выбор участка — это не формальность, а ключ к щедрому урожаю, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Низинные участки. Места, где накапливается вода или плохо дренируется почва, являются одними из худших для томатов. Избыток влаги может вызвать корневую гниль и развитие болезней. Зоны с недостаточным светом. Томаты нуждаются в 6-8 часах солнца ежедневно. В тени они вытягиваются, становятся слабыми и дают значительно меньше плодов. Место, где они росли в прошлом году. Повторная посадка на одном и том же участке повышает риск накопления болезней и вредителей, в частности таких как вертициллезное увядание или ранняя гниль. Слишком плотная посадка. Плохая циркуляция воздуха создает идеальные условия для болезней. Кроме того, растения начинают конкурировать за воду и питательные вещества. Маленькие грядки и тесные контейнеры. Ограниченное пространство сдерживает развитие корневой системы. В результате падает урожайность и повышается риск болезней. Рядом со зданиями. Стены могут затенять растения или создавать перегрев. Также вода после дождей или полива может накапливаться возле фундамента и вызывать переувлажнение. На бедных или уплотненных почвах. Песчаные почвы быстро теряют влагу и питательные вещества, а уплотненные — плохо пропускают воду и воздух. Оба варианта тормозят развитие корней и плодов. В зонах с высоким риском вредителей. Места возле компостных куч, старых растительных остатков или сорняков привлекают тлю, белокрылку и томатную гусеницу. Там, где нет стабильного доступа к воде. Неравномерный полив может вызвать растрескивание плодов и вершинную гниль. Томаты нуждаются в регулярном увлажнении, особенно во время плодоношения. Под деревьями. Тень, падение листьев и помет птиц — не лучшая среда для томатов. Отдельно следует избегать посадки у черного ореха, потому что он выделяет юглон — вещество, токсичное для томатов.

Томаты могут быть настоящим украшением летнего сада, но только тогда, когда их пространство продумано до деталей. Как отмечают эксперты, успешный урожай начинается с одного простого решения: не где сажать, а где не сажать. И именно эта внимательность к пространству превращает обычный огород в систему, которая работает на вас.

Реклама

Новости партнеров