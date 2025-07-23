Где посадить гортензии, чтобы они процветали годами

Гортензии / © ТСН

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Лучшее место для посадки гортензий будет зависеть от сорта, который вы хотите выращивать, и места вашего проживания. О том, где лучше сажать гортензии и какой сорт выбрать, рассказывает GardeningKnowHow.

Прежде чем покупать растение, лучше всего осмотреть свой ландшафт, провести некоторые исследования относительно того, какой тип куста вы хотите выращивать, и поискать вдохновение относительно уникальных способов использования гортензий в ландшафте. Это гарантирует, что ваше растение будет счастливо в своем новом доме и вознаградит вас большими, красивыми цветами в течение многих лет.

Эксперты по гортензиям имеют несколько советов, которые помогут вам выбрать лучшее место для посадки вашей гортензии.

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Почему важен выбор правильного места

Вы, наверное, слышали поговорку о недвижимости: «место, место и еще раз место». Это означает, что местоположение имеет большое значение при любой покупке недвижимости, и то же касается выбора растений. Садоводческая версия этого совета: «правильное растение, правильное место».

Выбор правильного растения и правильного места для этого конкретного вида важен, поскольку различные виды гортензий имеют разные потребности в свете, почве, воде и питательных веществах. Некоторые похожи, а некоторые — совсем нет.

Лучший способ вырастить здоровые и счастливые гортензии — это дать им то, что они хотят, включая правильное место в саду. Если вы хотите, чтобы ваши растения росли и цвели, вам нужно признать их потребности в выращивании, и выбор правильного места является одним из самых важных факторов.

Где можно выращивать гортензии

В случае с гортензиями большинство сортов предпочитают полутень. Хотя есть и другие виды гортензий, которые хорошо растут на солнце. Метельчатые гортензии предпочитают полное солнце, а дуболистные гортензии также хорошо его переносят, особенно в прохладном климате.

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Большинство сортов гортензий также предпочитают кислые почвы или почвы с более низким pH, хотя они также могут переносить почвы с более высоким pH. Если вы хотите изменить цвет цветов гортензии, это зависит от pH почвы.

Например, если вы решительно настроены на синие гортензии, вам нужно посадить гортензию в месте с кислой почвой. Если вы хотите розовые гортензии, посадите свой куст где-то с нейтральной или щелочной почвой.

Гортензии / © ТСН

Где сажать гортензии, чтобы они процветали

Восточная сторона вашего дома часто считается лучшим местом для посадки гортензий. Это потому, что она получает утреннее солнце, а затем послеобеденную тень, когда солнце находится в зените. Однако вам следует сажать метельчатые гортензии в месте, которое получает по меньшей мере шесть часов полного солнца в день.

Сажайте гортензии в хорошо дренированной, плодородной и кислой почве (если вы не хотите розовых цветов). Убедитесь, что вы выбрали сорт, который подходит для вашей зоны выращивания. Большинство гортензий достаточно зимостойкие, но есть и такие, которые пострадают от зимних морозов и потеряют цветов из-за минусовых температур, поэтому выбор лучшей гортензии для вашей зоны является чрезвычайно важным.

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Крупнолистные гортензии, включая как гортензии головчатые, так и гортензии кружевные, менее устойчивы к холоду. Если вы живете в зоне выращивания 6 или более прохладной, сажайте крупнолистные гортензии в защищенном месте, чтобы защититься от повреждений холодом, которые могут привести к тому, что ваша гортензия не зацветет.

Гортензии / © ТСН

Лучшие гортензии для сложных мест

Лучшая гортензия для вас зависит от различных условий. Например, если вы ищете самую молодую гортензию, обратите внимание на гладкую гортензию или гортензию метельчатую.

Они часто выдерживают сильные морозы. Гладкие гортензии отмирают в северных регионах, но снова прорастают весной.

Если вы ищете универсальную морозостойкую гортензию, опять же, гортензии метельчатые — ваш выбор. Морозостойкие к зоне 4 USDA, гортензии метельчатые образуют бутоны в начале лета для цветения в середине лета.

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Где не следует сажать гортензии

Не сажайте гортензии во влажную почву с небольшим дренажем или без него. Не сажайте их под большими деревьями, которые будут конкурировать с кустарником, или на участках, находящихся под полным солнцем в течение всего дня. Вместо этого ищите плодородную и хорошо дренированную почву в месте с полным утренним солнцем и дневной тенью.

С какой стороны дома сажать гортензии

Гортензии предпочитают утреннее солнце с дневной тенью (за исключением метельчатых гортензий, которые любят полное солнце). Восточная сторона дома даст растению теплый утренний свет, но защитит его от жаркого и неумолимого полуденного солнца.