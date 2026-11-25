Уборка / © Credits

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Ночи становятся холоднее, и зима уже неизбежно приближается. Но прежде чем осень останется лишь воспоминанием, стоит позаботиться о самых важных зонах, которые требуют уборки.

Советы от Woman&Home помогут вам сохранить больше спокойствия в предстоящие месяцы.

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В это напряженное время года не всегда удается привести в порядок весь дом от пола до потолка, поэтому стоит прислушаться к советам профессиональных организаторов пространства о том, на чем следует сосредоточиться в первую очередь. Они выделили шесть ключевых зон, наведение порядка в которых принесет наибольшую пользу в холодное время года.

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Используя эффективные методы организации пространства, вы сможете легко справиться с этим списком задач. Начните с той зоны, которая кажется вам наиболее проблемной, а дальше двигайтесь по списку в соответствии со своими приоритетами. И когда наступит декабрь, вы будете очень рады, что заранее нашли время на организацию пространства.

Понимая, что именно стоит убрать перед наступлением зимы, вы сможете сосредоточиться на самых важных участках, пока у вас ещё есть время (и силы). Сделав это сейчас, вы обеспечите себе более спокойную и уютную атмосферу дома этой зимой — как раз вовремя, перед рождественской суетой.

Прихожая

Подготовка прихожей к зиме должна стать приоритетной задачей. Это не только первое место, которое видим мы (и наши гости), но и зона, где чаще всего возникает беспорядок — из-за громоздких пальто и зимней обуви, которые появляются здесь в это время года.

Сейчас — идеальное время, чтобы привести в порядок прихожую и избавиться от вещей, которыми вы больше не пользуетесь. Недавно я применила популярный метод организации пространства JACK в своей прихожей — результат оказался великолепным.

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Но не сосредотачивайтесь только на том, от чего вы избавляетесь. Подумайте, что происходит, когда все возвращаются домой промокшие насквозь. Есть ли место, где можно повесить и просушить верхнюю одежду, или её просто сбрасывают в кучу? Есть ли место для грязной обуви, чтобы она не оставляла следов по всему полу?

Именно такой подход поможет поддерживать порядок в прихожей этой зимой — вы будете благодарны себе за это, когда начнут приходить гости.

Кухонные шкафчики

В декабре на кухне часто царит хаос, а не спокойствие, поэтому сейчас — идеальное время, чтобы навести порядок в кухонных шкафчиках. Прежде чем в доме появятся большие запасы продуктов, дополнительные напитки и кулинарные подарки, вы будете рады любому свободному месту, которое удастся освободить.

«Начните с проверки содержимого шкафов и кладовой: выбросьте всё, у чего истек срок годности, и определите, какие продукты стоит использовать в ближайшее время, — советует специалист по организации пространства Шеннон Мерфи. — Также стоит проверить мелкую бытовую технику. Возможно, у вас есть прибор, который слишком сложно мыть, или такой, которым вы почти не пользуетесь, потому что редко готовите соответствующие блюда.

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Таким образом можно вдвое увеличить пространство для хранения на маленькой кухне благодаря специальным решениям для экономии места, поэтому стоит поискать приспособления, которые помогут эффективнее использовать объем шкафчиков.

Зона для стирки

Зимой процесс стирки становится значительно сложнее, ведь нет возможности сушить одежду на свежем воздухе. К тому же зимняя одежда — более объёмная и чаще пачкается, что создаёт дополнительные хлопоты.

Именно поэтому сейчас — идеальное время, чтобы привести в порядок зону для стирки. Избавьтесь от средств, которыми больше не пользуетесь, разберите одиночные носки и уберите всё лишнее, что накопилось вокруг стиральной машины или на сушилке». Если заранее всё привести в порядок, можно легко избежать ошибок при зимней сушке белья.

Лучшие электрические сушилки для белья пригодятся, но стоит также подумать о том, как сделать процесс стирки и сушки более удобным. «Речь идет не о создании идеальной прачечной, а о том, чтобы сделать дело, которым вы занимаетесь постоянно, менее обременительным.

Шкафы для одежды

Когда речь заходит о вещах, которые стоит перебрать перед зимой, эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на гардероб. Как и в прихожей, здесь могут храниться более объёмные вещи, чем обычно, — к тому же, если на Рождество вы получите в подарок одежду, вам понадобится дополнительное свободное место.

Это отличное время, чтобы перебрать вещи, которые можно продать — особенно зимние пальто, трикотаж, рождественские свитера и праздничные наряды для вечеринок или новогодней ночи. Момент идеален, ведь в преддверии зимы и праздников люди активно ищут именно такие вещи.

После того как вы наведете порядок в гардеробе, советую также обратить внимание на решения от IKEA для экономии места в шкафах. Для меня они стали настоящей находкой.

Рождественские и новогодние украшения

Когда речь заходит о вещах, которые стоит разобрать перед зимой, невозможно не упомянуть рождественские украшения. Каждый год мы находим праздничный декор, о котором совсем забыли, — и часто оказывается, что эти вещи нам больше не нравятся.

Нет смысла хранить украшения годами, если вы их никогда не достаете. Пересмотр декора перед Рождеством позволяет осознанно решить, что оставить, и не переполнять коробки вещами, которые и без того занимают ценное место для хранения.

Украшений для елки легко накопить слишком много; поэтому, если вы понимаете, что не сможете разместить их все на елке, возможно, стоит избавиться от лишнего. Лучше почистить украшения, прежде чем отдавать их кому-то другому.

Обеденная зона

Поскольку нам предстоит проводить больше времени в помещении, особенно важно, чтобы место, где мы едим, было уютным и приятным.

Зима может быть непростым периодом для многих из нас, поэтому создание уютного пространства, в котором хочется наслаждаться едой, может значительно улучшить наш день. К тому же в праздничный период обеденный стол, вероятно, будет использоваться чаще, чем обычно. Если навести порядок уже сейчас, оформление столовой к Рождеству станет гораздо более приятным занятием.

Обеденный стол часто превращается в место, где скапливаются вещи, которые постоянно «мигрируют» по дому. Если на кухонном столе часто лежит куча вещей, которую приходится убирать перед ужином, то в период праздничной суеты это будет раздражать ещё больше.

Вместо того чтобы просто возвращать всё на привычные места, спросите себя: действительно ли вам нужна эта вещь? А если да — не найдётся ли для неё места получше?

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